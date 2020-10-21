“Bebeğim sürekli ıkınıyor ve kızarıyor, normal mi?”

Sindirim kapasitesini aşması ve gaz oluşması: Bebeklerde ıkınmanın birçok nedeni var. Fizyolojik nedenlerden en önemlisi, bebeğin sürekli emmek istemesi ve bunun sonucunda da sindirim kapasitesini aşması. En savunmasız canlıdır insan yavrusu. Sağ kalabilmesi için arama ve emme refleksleri devreye girer. Sürekli anne memesini arar ve her bulduğunda da emer. İlk birkaç dakika içinde aslında memeyi boşaltır fakat en güvenli yer olan, annesinin kalp atımını ve soluğunu dinlediği memeden ayrılmak istemez. Çok emen bebekte sindirim kapasitesi aşılır, sindirmek zorlaşır, bağırsak sistemi de tam gelişmediği için gaz oluşur. Ağlarken ve emerken hava yutulması da gazın artmasına yol açar. Bunun sonucunda da ıkınmak kaçınılmaz olur. Bazı bebeklerde bu sürekli ıkınma durumu bebeğin uykuya geçememesine ve ağlamasına, hatta kızarmasına ve morarmasına neden olabilir.