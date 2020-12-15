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Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:44 | 

Bazılarının hamileliğini bile duymadınız... 2020 yılında anne olan ünlüler

Pandemi stresi ve karantinalar ile geçen 2020 yılında olumlu şeyler de olmadı değil. Ünlüler dünyasından bolca hamilelik haberleri aldık. Bazılarının hamile olduğunu bile duymadan bebek haberlerini alıp şaşırırken, bazılarını an be an sosyal medyadan takip ettik. İşte 2020 yılında anne olan ünlüler...

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Bazıları ilk kez anneliği tattı, bazıları da ikinci, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. İşte 2020 yılında anne olan ünlüler...

2Amine Gülşe
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Amine Gülşe

Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan güzel manken Amine Gülşe, hamileliğini sosyal medyada duyurdu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, bebeklerine Eda ismini verdi.

3Sinem Kobal
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Sinem Kobal

2020'de alınan hamilelik haberleri arasında en şaşırtıcı olanlardan biri de Sinem Kobal'ın hamileliği oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebeklerine Lalin adını verdi.

4Bergüzar Korel
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Bergüzar Korel

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, 2020 yılında ikinci bebeğini kucağına aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in Han ismini verdikleri bebek, 11. evlilik yıl dönümleri için en büyük hediye oldu.

5Cansu Tosun
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Cansu Tosun

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in Marsel ismini verdikleri oğulları da 2020 yılında dünyaya geldi. Marsel bebek çiftin ilk bebekleri.

6Saadet Işıl Aksoy
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Saadet Işıl Aksoy

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yılın ilk aylarında bebeğini kucağına aldı. Bu mutlu haberi sevenleriyle sosyal medyadan paylaştı.

7Ceyda Ateş
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Ceyda Ateş

Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, ilk bebeğini 2020 yılında kucağına aldı. Güzel oyuncu bebeğine Talia ismini verdi.

8İpek Tanrıyar
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İpek Tanrıyar

Oyuncu İpek Tanrıyar oğlunu Haziran ayında kucağına aldı. Bu güzel haberi ise hayranlarıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Tanrıyar, sevimli bebeğine Aras ismini verdi.

9Bircan Bali
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Bircan Bali

Güzel sunucu Bircan Bali, Saygı Karen adını verdiği kızını Ağustos ayında kucağına aldı.

10Ebru Şancı Öztürk
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Ebru Şancı Öztürk

Eski manken Ebru Şancı, üçüncü bebeğini kucağına aldı. 2 kızı olan Şancı, oğluna Kürşad Fırat adını verdi. Sevenleriyle paylaştığı kareyi de 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' yazısıyla paylaştı.

11Hilal Özdemir
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Hilal Özdemir

Kaleci Volkan Babacan ve spiker Hilal Özdemir, 2020 yılında ikiz kızlarını kucağına aldı. Çift ikiz bebeklerine Ayşe ve Bade isimlerini verdi.

12Ayşe Can Tatari
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Ayşe Can Tatari

Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığımız güzel oyuncu Ayşe Can Tatari, 2020 yılında ilk kez anne oldu.

13Pınar Aydın
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Pınar Aydın

Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu. Oyuncu sosyal medya hesaplarından bebeği ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

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2020 yılında en heyecanlandıran haberlerden biri de ünlü model Gigi Hadid'in doğumu oldu. Ünlü çift bebeğinin doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin bebeği de 2020 yılında dünyaya geldi. Güzel anne Katy Perry'nin bebeğinin sağlıkla doğduğu haberi UNICEF resmi hesabından paylaşıldı.

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