15 Aralık 2020

Bazılarının hamileliğini bile duymadınız... 2020 yılında anne olan ünlüler

Pandemi stresi ve karantinalar ile geçen 2020 yılında olumlu şeyler de olmadı değil. Ünlüler dünyasından bolca hamilelik haberleri aldık. Bazılarının hamile olduğunu bile duymadan bebek haberlerini alıp şaşırırken, bazılarını an be an sosyal medyadan takip ettik. İşte 2020 yılında anne olan ünlüler...