Bazılarının hamileliğini bile duymadınız... 2020 yılında anne olan ünlüler
Pandemi stresi ve karantinalar ile geçen 2020 yılında olumlu şeyler de olmadı değil. Ünlüler dünyasından bolca hamilelik haberleri aldık. Bazılarının hamile olduğunu bile duymadan bebek haberlerini alıp şaşırırken, bazılarını an be an sosyal medyadan takip ettik. İşte 2020 yılında anne olan ünlüler...
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1
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Bazıları ilk kez anneliği tattı, bazıları da ikinci, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. İşte 2020 yılında anne olan ünlüler...
2
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Amine Gülşe
Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan güzel manken Amine Gülşe, hamileliğini sosyal medyada duyurdu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe, bebeklerine Eda ismini verdi.
3
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Sinem Kobal
2020'de alınan hamilelik haberleri arasında en şaşırtıcı olanlardan biri de Sinem Kobal'ın hamileliği oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebeklerine Lalin adını verdi.
4
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Bergüzar Korel
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, 2020 yılında ikinci bebeğini kucağına aldı. Ünlü oyuncu Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in Han ismini verdikleri bebek, 11. evlilik yıl dönümleri için en büyük hediye oldu.
5
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Cansu Tosun
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in Marsel ismini verdikleri oğulları da 2020 yılında dünyaya geldi. Marsel bebek çiftin ilk bebekleri.
6
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Saadet Işıl Aksoy
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yılın ilk aylarında bebeğini kucağına aldı. Bu mutlu haberi sevenleriyle sosyal medyadan paylaştı.
7
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Ceyda Ateş
Çiçeği burnunda anne Ceyda Ateş, ilk bebeğini 2020 yılında kucağına aldı. Güzel oyuncu bebeğine Talia ismini verdi.
8
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İpek Tanrıyar
Oyuncu İpek Tanrıyar oğlunu Haziran ayında kucağına aldı. Bu güzel haberi ise hayranlarıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Tanrıyar, sevimli bebeğine Aras ismini verdi.
9
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Bircan Bali
Güzel sunucu Bircan Bali, Saygı Karen adını verdiği kızını Ağustos ayında kucağına aldı.
10
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Ebru Şancı Öztürk
Eski manken Ebru Şancı, üçüncü bebeğini kucağına aldı. 2 kızı olan Şancı, oğluna Kürşad Fırat adını verdi. Sevenleriyle paylaştığı kareyi de 'en güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum' yazısıyla paylaştı.
11
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Hilal Özdemir
Kaleci Volkan Babacan ve spiker Hilal Özdemir, 2020 yılında ikiz kızlarını kucağına aldı. Çift ikiz bebeklerine Ayşe ve Bade isimlerini verdi.
12
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Ayşe Can Tatari
Çocuklar Duymasın dizisi ile tanıdığımız güzel oyuncu Ayşe Can Tatari, 2020 yılında ilk kez anne oldu.
13
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Pınar Aydın
Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu. Oyuncu sosyal medya hesaplarından bebeği ile fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.
14
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2020 yılında en heyecanlandıran haberlerden biri de ünlü model Gigi Hadid'in doğumu oldu. Ünlü çift bebeğinin doğum haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
15
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Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin bebeği de 2020 yılında dünyaya geldi. Güzel anne Katy Perry'nin bebeğinin sağlıkla doğduğu haberi UNICEF resmi hesabından paylaşıldı.