Neden aşı olduktan sonra ateşleniyoruz? Araştırmada Salmonella detayı

FARELER ÜZERİNDE DE TEST EDİLDİ
İnsanlardan elde edilen veriler, bağırsak mikroorganizmaları ile aşı sonrası ateş arasında bir ilişki olduğunu gösterse de bilim insanları bu mikroorganizmaların tepkileri doğrudan etkileyip etkilemediğini araştırdı.
Bu amaçla katılımcılardan alınan bağırsak mikrobiyomları, kendi bağırsak mikroorganizmaları bulunmayan özel olarak yetiştirilmiş farelere aktarıldı. Ardından hayvanlara aşı uygulandı.
Daha yüksek ateş yaşayan kişilerden alınan mikroorganizmaları taşıyan farelerde, hafif belirtiler gösteren katılımcılardan alınan mikroorganizmaları taşıyan farelere kıyasla daha güçlü iltihaplanma tepkileri gelişti.
Araştırmacılar, bu etkinin bir bölümünün farelerin flagellin proteinini algılama yeteneğine bağlı olduğunu belirledi.
İnsan bağırsak dokusunu taklit eden laboratuvar modellerinde gerçekleştirilen deneyler de bakteriyel proteinin bağışıklık tepkilerindeki olası rolünü destekledi.