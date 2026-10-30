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Neden aşı olduktan sonra ateşleniyoruz? Araştırmada Salmonella detayı

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#Aşı#Ateş#Araştırma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 12:22

Aynı aşıyı yaptıran iki kişiden biri yüksek ateş ve halsizlik yaşarken diğeri günlük hayatına hiçbir sorun yaşamadan devam edebiliyor. Peki, vücudun aynı aşıya bu kadar farklı tepki vermesinin nedeni ne? Bilim insanları, yıllardır yanıt aranan bu soruya ilişkin yeni bulgulara ulaştı. Araştırmada öne çıkan Salmonella ayrıntısı ise dikkat çekti.