Neden aşı olduktan sonra ateşleniyoruz? Araştırmada Salmonella detayı

Araştırmanın en önemli bulgularından biri, aşı sonrasında daha yüksek ateş geliştiren katılımcıların bağırsak mikrobiyomlarında, aşı yapılmadan önce de belirli farklılıkların bulunması oldu.

Bilim insanları, bu kişilerin bağırsaklarında bakterilerin hareket etmesini sağlayan yapılara ilişkin genlerin daha aktif olduğunu tespit etti. Özellikle bakterilerin hareket etmek için kullandığı, kamçıya benzeyen ve flagella olarak adlandırılan yapıların oluşumunda görev alan genlerin faaliyetlerinin arttığı belirlendi.

Araştırmacılar, bu durumun aşı sonrasında gelişen iltihaplanma tepkisinin şiddetiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Kan ve dışkı örneklerinde yapılan incelemeler de daha yüksek ateş geliştiren katılımcıların aşı öncesinde düşük düzeyli iltihaplanma belirtileri taşıdığını ortaya koydu.