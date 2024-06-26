'Bayramda kilo aldım' diyenler dikkat! Aldıklarınızı kolayca vermenin 'sırrını' uzmanlar açıkladı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Eren İmre de bayram tatilinde değişen beslenme alışkanlıklarının kısa sürede sindirim problemleri, kabızlık, ishal, şişkinlik, gaz şikayetleri, mide problemleri gibi insan vücuduna olumsuz yansımaları olabileceğini anlattı.
Kronik hastalığı olanlarda da bunun önemli etkileri olabileceğine dikkati çeken İmre, beslenme değişikliklerinin bir diyabet hastasında şekerin yükselişine yol açacağını, şeker kontrolünü bozabileceğini, kısa süre dahi olsa sağlığını tehdit edici bir hal alabileceğini belirtti.