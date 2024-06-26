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'Bayramda kilo aldım' diyenler dikkat! Aldıklarınızı kolayca vermenin 'sırrını' uzmanlar açıkladı

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#Sağlık#BAYRAM#Kilo Verme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 08:47

Bayram tatilinde değişen beslenme alışkanlıkları nedeniyle aldıkları fazla kalorileri hızla yakmak için "mucize diyet ya da detoks" arayışına girenlere, uzmanlar sadece vücuttan sıvı atımını sağlayan bu uygulamalar yerine, yeterli ve dengeli beslenme modelini uygulamaları önerisinde bulunuyor.