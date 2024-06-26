'Bayramda kilo aldım' diyenler dikkat! Aldıklarınızı kolayca vermenin 'sırrını' uzmanlar açıkladı

Uzman Diyetisyen Gizem Akgül, Kurban Bayramı'nın, kırmızı et ile yemek sonrası ikram edilen tatlının kısa zamanda çok fazla tüketildiği, dolayısıyla vücuda hem hayvansal yağlardan hem de basit karbonhidrat denilen şekerden çok fazla alınabildiğini söyledi.

Akgül, kırmızı etin yetersiz lif içermesi ve sindiriminin zor olması nedeniyle bu dönemde bireylerde en çok sindirim problemleri ile karşılaştıklarını anlattı.