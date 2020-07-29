Bayramda eti öğlen tüketin, pişirirken kuyruk yağı kullanmayın

Tatlı tercihi nasıl olmalı? Bayramlarda karşılaştığımız bir diğer önemli sorun ise fazla miktarda tatlı tüketimidir diyen İncekara “Yüksek miktarda yağ ve şeker içeren hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmeniz daha doğru bir seçim olacaktır. Yazın güzel yaz meyveleriyle hazırlanmış bir meyve salatası ya da ev yapımı dondurmalar en ideal tatlılardır” dedi.