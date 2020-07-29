Bayramda eti öğlen tüketin, pişirirken kuyruk yağı kullanmayın
Kurban bayramında özellikle artan et tüketimi ve her gün yenen tatlılar, kilo almanın yanı sıra sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide, diyabet (şeker) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Esra Örün İncekara bayramda et tüketimiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
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Kurban bayramında, bayram geleneklerimizden olan tatlı ve şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı da artıyor. Bayram kahvaltılarında başlayan et kavurmaları, diğer öğünlerde de kırmızın etin tercih edilmesi ve porsiyon kontrollerinin yapılmaması sonucunda mide yanmaları ve bağırsak problemleri de açığa çıkabiliyor.
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Kurban bayramında; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp her zaman özen gösterilmesi gerekiyor. Bayramda sağlığımıza dikkat etmek için kırmızı et tüketimine, pişirme şekline ve eti saklama koşullarına da dikkat etmemiz gerekiyor.
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Eti öğle yemeğinde tercih edin
Mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli diyen İncekara “Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar, etler buzdolabında birkaç gün bekletildikten sonra, gün içerisinde 1 öğünü geçmeyecek şekilde mümkünse öğle yemeğinde etin yağsız kısmından tüketilmelidir” dedi.
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Et pişirme yöntemlerine dikkat edin
Etleri yemek kadar pişirmenin de önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Esra İncekara, etleri pişirirken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı;
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Etlerin pişirilmesinde fırın, haşlama ya da ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir.
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Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata/ taze sıkılmış meyve sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin emilimini arttırır.
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Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı kullanılmasından kaçınılmalı, sakatatlar tercih edilmemelidir.
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Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalı. Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır.
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Etler nasıl saklanmalı?
Kurban etinin sıcak havalarda çok daha kolay bozulabileceğini vurgulayan Esra İncekara “Etler büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak, buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır.
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Buzlukta -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır” diyerek uyarılarda bulundu.
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Tatlı tercihi nasıl olmalı?
Bayramlarda karşılaştığımız bir diğer önemli sorun ise fazla miktarda tatlı tüketimidir diyen İncekara “Yüksek miktarda yağ ve şeker içeren hamur tatlıları yerine sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmeniz daha doğru bir seçim olacaktır. Yazın güzel yaz meyveleriyle hazırlanmış bir meyve salatası ya da ev yapımı dondurmalar en ideal tatlılardır” dedi.