Bayramda en fazla yapılan beslenme hataları nelerdir?

Tatlı tüketimini abartmak: Bayramların vazgeçilmezi tatlılar. Özellikle; yılın diğer zamanlarında olmadığı kadar şerbetli tatlı tüketimi artıyor. Ancak kontrolsüzce tatlı tüketimi fazla kalori, yağ ve şeker alımıyla sonuçlanıyor. Bu durum hem sindirim sorunları hem kan şekeri dengesizlikleriyle kendini hissettiriyor. Daha dengeli olduğu için sütlaç, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar veya meyveli tatlıların tercih edilmesi daha doğru. Ama yine de şerbetli tatlı yiyecekseniz gündüz saatlerini tercih edin, 1-2 dilimi aşmamaya özen gösterin.



Hareketsiz kalmak: Dünya Sağlık Örgütü 2020 yılında yayınladığı fiziksel aktivite rehberinde genel sağlık durumunun daha iyi olması için yetişkinler için haftalık 150-300 dakika, 5-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için günde en az 60 dakika fiziksel aktivite önerisinde bulundu. Pandemi nedeniyle hareketsiz bir sene geçirmek zorunda kalan bizler bayramımıza mutlaka hareket katmalıyız. Yürüyüş, ip atlama, bisiklet, yüzme gibi sevdiğiniz, sürekli yapma imkanınız olan bir fiziksel aktiviteyi yapmak için kendinize fırsat yaratın.