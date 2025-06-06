Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? Diyetisyenden 3 günlük toparlanma listesi

İLK 2 GÜN: ACİL SİNDİRİM TOPARLAMASI

Bayramdan sonra şişkinlik en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Kırmızı et hele ki yağlı tüketilen kırmızı et vücutta fizyolojik zorluklar yaratır. Bunun sonucunda mide problemleri ortaya çıkar.

İlk olarak öğünlerde şişkinliği arttıracak kurubaklagiller, lahana, karnabahar gibi gaz yapıcı yiyeceklerden kaçının. Süt de bu hassas dönemde gaz yapabilir, laktozsuz olan süt ve süt ürünleri tercih edilebilir.