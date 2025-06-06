×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? Diyetisyenden 3 günlük toparlanma listesi

Güncelleme Tarihi:

#Bayramda Beslenme#Sağlıklı Beslenme#Bayram Kiloları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:11

Bayramlar sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, sofrada birlikte olmaktan keyif alırken yediklerimizin farkında olmadığımız özel zamanlardan biridir. Böylesi zamanlarda aşırıya kaçıp yediklerimizi kısıtlayamıyoruz ama bayram sonrası karalar bağlıyoruz.