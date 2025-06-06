Bayramda aldığımız kiloları nasıl vereceğiz? Diyetisyenden 3 günlük toparlanma listesi

Sonraki 3 gün (16:8 IF)
Sabah : (10:00)
- Tam buğday ekmeğine tost
- Haşlanmış yumurta
- Domates-salatalık
- Zeytin
Öğle : (14:00)
- 1 orta boy közlenmiş patlıcan-yarım çay bardağı tahin-maydanoz-1 tatlı kaşığı zeytinyağlı - isteğe göre 2-3 yemek
kaşığı haşlanmış nohut ile salata
- 1 kase yoğurt
Akşam :
- Sebze yemeği, ızgara köfte veya ızgara tavuk yemeği
- 1 kase cacık ya da 2 su bardağı ayran
- Tam buğday ekmeği ya da bulgur ya da basmati pirinç pilavı
Not :Menü tamamen örnektir. Miktarlar kişiden kişiye, yaş, boy, cinsiyet, iş, hastalık durumuna göre farklılık göstermektedir. Doğru miktarlar ve uygulanılabilirlik için hekime ve diyetisyene danışmalısınız.