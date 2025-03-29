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Bayram çikolatasını evde yapın! İşte tarifi...

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#Evde Çikolata Yapımı#Ev Yapımı Çikolata#Bayram Çikolatası
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 08:57

Sağlıklı beslenmek isteyenler ve diyabet hastaları için müjde! Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı, rafine şeker içermeyen, düşük glisemik indeksli ve besleyici bir ev yapımı çikolata tarifi paylaştı. Hem sağlıklı hem de lezzetli bu tarifle tatlı krizlerinizi suçluluk duymadan bastırabilirsiniz.