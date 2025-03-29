Bayram çikolatasını evde yapın! İşte tarifi...

Hazırlık Aşamaları:
1- Yağı eritin: Kakao yağını (veya hindistancevizi yağını) benmari usulü eritin.
2- Kakao ekleyin: Eritilmiş yağa ham kakao tozunu ekleyerek iyice karıştırın.
3- Tatlandırıcı ekleyin: Hurma özü veya keçiboynuzu özünü ekleyin. Tatlılık seviyesine göre miktarı ayarlayabilirsiniz.
4- Aromaları katın: Vanilya özütünü ve isteğe bağlı olarak ince çekilmiş ceviz, badem veya fındığı ekleyin.
5- Kalıplara dökün: Karışımı silikon çikolata kalıplarına veya küçük bir tepsiye dökün.
6- Dondurun: Buzdolabında veya derin dondurucuda yaklaşık 30-45 dakika bekletin.
7- Servis edin: Katılaşan çikolatayı kalıptan çıkarıp keyifle tüketebilirsiniz.