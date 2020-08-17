Bayılarak yiyorsunuz belki ama... Zararları sanılandan fazla

- Kola ve gazoz türü içecekler sıklıkla tüketilen içeceklerden ancak şekersizlerini içip içeriğindeki şekerden korunabilseniz bile içindeki gizli tuz kalıyor. Bir bardak kola veya gazozun içinde 200- 300 mg civarında sodyum, yani 500- 600 mg civarında tuz eşdeğeri bulunur ki bu da günlük tuz limitinizin onda biri. Gazoz ve kola hem tuzlu hem de şekerli.Maden suyu ve soda özellikle sıcak günlerde, bazen de hazmettirici olarak sık içilen içeceklerden. Buna karşılık bir bardak maden suyu veya sodada yaklaşık 100 mg tuz mevcut.