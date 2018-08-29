Bayat ekmekle yapabileceğiniz tarifler

Ekmek üstü pizza Malzemeler: Pizza sosu, 4 adet sosis, 3 dilim salam, 10 dilim sucuk, 5 adet zeytin, 2 yemek kaşığı konserve mısır, mozarella peyniri, 2 adet mantar, küçük bir boy domates, 1 adet biber, 1 adet büyük yuvarlak bayat ekmek



Hazırlanışı: Ekmeğin üst kısmını kesip taban oluşturun. Üzerine pizza sosu gezdirin ve bir süre dinlendirin. Salam, sosis, sucuk, domates ve biberi güzelce yıkayıp süzülmesini bekleyin. Ardından ince ince dilimleyip pizza soslu ekmeğin üzerine istediğiniz şekilde dizin. Mantar ve zeytinlerin kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Kalan kısımlara mantar,zeytin ve mısır da ekleyin. Ekmeğin tamamını örtecek şekilde mozarella peyniri serin. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin ve servise hazır hale getirin.