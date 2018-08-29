Bayat ekmekle yapabileceğiniz tarifler

Ekmek, Türk halkı için tüm öğünlerin olmazsa olmazı. Kilo almamak için de yemeklerde ilk vazgeçilen besin ekmek oluyor. İşte bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için kullanabileceğiniz lezzetli tarifler...
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1
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Ekmek, Türk halkı için tüm öğünlerin olmazsa olmazı. Kilo almamak için de yemeklerde ilk vazgeçilen besin ekmek oluyor. İşte bayatlayan ekmekleri değerlendirmek için kullanabileceğiniz lezzetli tarifler...
Görseller: Ingimage, Alamy
2
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Kıtır ekmek
Malzemeler: Bayat ekmek dilimleri
Hazırlanışı: Ekmekleri küp küp doğrayın ve yağlanmış tavaya ekleyin. Ardından ekmeklerin kızarmasını bekleyin. Kıtırlaşmaya başlayınca ocaktan alın. Bu kıtırları çorbalarınızda veya salatalarınızda kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre yağa çeşitli baharatlar da ekleyebilirsiniz.
3
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Menemenli ekmek dilimleri
Malzemeler: 1 adet soğan, 2 adet domates, 1 adet biber, 1 adet yumurta, tuz, karabiber, bayat ekmek dilimleri
Hazırlanışı: Soğanının kabuklarını soyun. Soğanı ve biberi küçük küçük doğrayarak yağda kavurun. Üzerine küçük küçük dilimlenmiş domatesleri de ekleyerek pişirin. Tuz ve karabiber ilave ederek yumurtaları kırıp tekrar pişirin. Ekmek dilimlerini yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerine hazırlamış olduğunuz menemeni koyun. 180 derecelik fırında 15 dakika kada pişirip servise hazır hale getirin.
4
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Kanepeler
Malzemeler: Sucuk, 3 adet salam, 1 adet domates, 2 dilim peynir, 5 adet zeytin, 2 adet yumurta, 1 adet biber, tuz, karabiber, ekmek dilimleri
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayın ve geniş bir kasenin içine alın. Üzerine yumurtayı kırıp baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın. Karışımı ekmek dilimlerinin üzerine koyun ve 180 derecelik fırına verin. Kızarmaya başlayınca fırından alın.
5
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Sarımsaklı ekmek
Malzemeler: 1 diş sarımsak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, kekik, pulbiber, bayat ekmek
Hazırlanışı: Sarımsağı soyup küçük parçalar haline getirin. Üzerine zeytinyağını ve baharatları da ekleyip karıştırın. Ekmek dilimlerini fırın tepsisine dizin ve üzerine hazırlanan sostan eşit miktarda dökün. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
6
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Ekmek içinde yumurta
Malzemeler: 3 dal taze soğan, 1 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, rendelenmiş kaşar, 5 yumurta, 5 adet yuvarlak bayat ekmek
Hazırlanışı: Taze soğanı ve yeşil biberi ince ince doğrayın. Yağları tavaya ekleyin. Tavaya sebzeleri ve baharatları da ekleyip soteleyin. Ekmeklerin üst kısmını kesip içlerini kaşık yardımıyla oyun. Sotelenmiş sebzelerin içine kaşar peynirini koyup karıştırın ve ekmeklerin içine yerleştirin. Karışımın üzerine yumurtaları da kırıp ekmekleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Fırından alıp hemen servise hazır hale getirin.
7
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Ekmek üstü pizza
Malzemeler: Pizza sosu, 4 adet sosis, 3 dilim salam, 10 dilim sucuk, 5 adet zeytin, 2 yemek kaşığı konserve mısır, mozarella peyniri, 2 adet mantar, küçük bir boy domates, 1 adet biber, 1 adet büyük yuvarlak bayat ekmek
Hazırlanışı: Ekmeğin üst kısmını kesip taban oluşturun. Üzerine pizza sosu gezdirin ve bir süre dinlendirin. Salam, sosis, sucuk, domates ve biberi güzelce yıkayıp süzülmesini bekleyin. Ardından ince ince dilimleyip pizza soslu ekmeğin üzerine istediğiniz şekilde dizin. Mantar ve zeytinlerin kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Kalan kısımlara mantar,zeytin ve mısır da ekleyin. Ekmeğin tamamını örtecek şekilde mozarella peyniri serin. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin ve servise hazır hale getirin.