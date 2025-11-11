Ağzınızdan nefes almak sizi hasta ediyor! Özellikle kalp sorunları ve obeziteye neden oluyor

Araştırmalar, kişilerin ağızdan nefes almasının iki nedeni olduğunu öne sürüyor. Bristol Üniversitesi'nden Dr. Dan Baumgardt, "Kronik ağızdan nefes almanın nedeni burnundaki yapısal sorunlar (deviasyonlu septum, burun tıkanıklığı veya polipler) olanlar var. Ancak bir de alışkanlıktan kronik ağızdan nefes alan hastalar var” dedi ve ekledi:

“Birçok hasta ağızdan nefes aldığının farkında olmayabilir. Birkaç semptom bu konuda ipucu verebilir. Hastalar genellikle gün boyunca yorgun olurlar, bu da uykusuzluktan kaynaklanır. Ağız kokusu gibi kötü ağız hijyeni, yoğun susuzluk ve partnerlerin horlamadan şikâyet etmesi de ağızdan nefes almanın işaretleridir."