Ağzınızdan nefes almak sizi hasta ediyor! Özellikle kalp sorunları ve obeziteye neden oluyor

Burundan nefes almayı iyileştirmenin stresi azaltmasının yanı sıra kan basıncını da düşürebileceğini iddia eden Wilson, yöntemi şöyle anlattı:
"Öncelikle, bir sandalyeye oturun ve omuzlarınızı gevşetin. Sağ baş parmağınızı alın, sağ burun deliğinizin üzerine koyun ve sol burun deliğinizden bir kez nefes alın, sonra nefes verin. Ardından, parmağınızı şimdi sol burun deliğinizi kapatacak şekilde değiştirin, sağ burun deliğinizden nefes alın ve nefes verin. Bunu günde iki kez en az iki döngü boyunca tekrarlarsanız, etkiyi oldukça hızlı görmeye başlayacaksınız."