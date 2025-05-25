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“Basit bir enfeksiyon” deyip geçmeyin! Hamilelikte enfeksiyonlara karşı 8 etkili önlem

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#Hamilelikte Enfeksiyonlar#Bağışıklık Sistemi#Sağlıklı Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 14:26

Hamilelik sürecinde bağışıklık sistemi doğal olarak baskılandığı için grip ve soğuk algınlığından idrar yolu enfeksiyonlarına dek birçok hastalık anne adaylarını daha fazla tehdit ediyor. Bu nedenle bağışıklığın güçlenmesi için bazı önlemler almak her zamankinden daha fazla önem taşıyor.