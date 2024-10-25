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 “Başım ağrıyor, beynimde tümör mü var?” Hastalık kaygısıyla baş etmek için 5 etkili öneri! 

Güncelleme Tarihi:

#Hastalık Hastalığı#Covid-19#Maymun Çiçeği Virüsü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 08:29

Vücudunuzda oluşan hafif bir ağrıda bile ciddi bir hastalığa yakalandığınız kaygısına kapılıyor musunuz? Tüm dikkatinizi sürekli bedeninize yöneltiyor, sık sık ellerinizle nabzınızı veya kalp atışlarınızı kontrol ediyor musunuz? Doktorlar yaşadığınız sorunun basit bir hastalıktan veya anksiyeteden kaynaklandığını belirtmelerine rağmen ikna olmuyor, tanıda yanlışlık olabileceği şüphesiyle sık sık doktor ve hastane değiştiriyor musunuz? 