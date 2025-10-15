×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelenlerin sayısı arttı! Sonbaharda baş ağrısını tetikleyen 7 neden

Güncelleme Tarihi:

#Baş Ağrısı#Sonbaharda Baş Ağrısı#Hava Değişimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 12:54

Geçen yılın verilerine göre, ülkemizde sonbaharda baş ağrısı şikayetiyle nöroloji kliniklerine başvuran hastaların sayısında yaz aylarına nazaran yüzde 20 oranında artış yaşanmış. Ani hava değişimlerinde, özellikle rüzgârlı ve yağışlı günlerde nem oranının yükselmesi nedeniyle gerilim tipi baş ağrısı ile migren atakları sıklığının yüzde 15-25 oranında arttığı belirtiliyor.