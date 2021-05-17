Barbunya nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? Barbunyanın sağlığa faydaları

Barbunya fitokimyasal bir bileşik olan izoflavonlardan zengindir. İzoflavonlar yaşlanmış, oksidatif hasara uğramış ve sağlığını yitirmiş hücrelerin büyümesini durdurabilmektedirler. Yani vücutta kanser oluşumlarının önüne geçebilirler.



Diğer kuru baklagiller gibi bitkisel protein içeriği yüksektir. 100 gr pişmiş barbunyada 9 gr protein ve sadece 1 gr yağ bulunmaktadır. Bu yaklaşık 50 gr pişmiş ete eşdeğer bir protein oranıdır. Barbunyanın düşük olan yağ içeriği, doymamış yağ asitlerinden zenginidir. Barbunya ve diğer kuru baklagiller bu nedenle beslenmemizde düşük yağlı ancak kaliteli protein kaynağı olarak mutlaka bulunmalıdır.