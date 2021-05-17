Barbunya nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? Barbunyanın sağlığa faydaları
Tam bir protein ve lif kaynağı olan barbunya. B12 vitamini hariç diğer B vitaminlerinden ve E vitamini yönünden de zengin bir besin. Görümü itibariyle kuru fasulyeye benzer ama tadı oldukça farklıdır. Peki barbunya nelere iyi gelir, nasıl tüketilmeli? İşte barbunyanın sağlığa faydaları...
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Barbunya lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı bir besin. Diyetisyen İdil D. İmamoğlu, karbonhidrat ve protein yönünden zengin olan barbunyanın faydalarını sıraladı, tüketimiyle ilgili de önemli bilgiler verdi.
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Barbunyanın faydaları nelerdir?
Barbunyanın yapısında bulunan posa, özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye de sahiptir.
Karbonhidrattan zengin bir besin olmasının yan ısıra diyabetik bireyler için de son derece faydalıdır. 100 gr pişmiş barbunyanın glisemik yükü 8’dir. Başka bir deyişle, barbunya kan şekerini son derece yavaş yükseltir. Böylelikle kişiyi daha uzun süre tok tutar ve kan şekerini de sağlıklı seviyelerde tutar.
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Barbunya fitokimyasal bir bileşik olan izoflavonlardan zengindir. İzoflavonlar yaşlanmış, oksidatif hasara uğramış ve sağlığını yitirmiş hücrelerin büyümesini durdurabilmektedirler. Yani vücutta kanser oluşumlarının önüne geçebilirler.
Diğer kuru baklagiller gibi bitkisel protein içeriği yüksektir. 100 gr pişmiş barbunyada 9 gr protein ve sadece 1 gr yağ bulunmaktadır. Bu yaklaşık 50 gr pişmiş ete eşdeğer bir protein oranıdır. Barbunyanın düşük olan yağ içeriği, doymamış yağ asitlerinden zenginidir. Barbunya ve diğer kuru baklagiller bu nedenle beslenmemizde düşük yağlı ancak kaliteli protein kaynağı olarak mutlaka bulunmalıdır.
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Barbunya nasıl tüketilmeli?
Yeterli ve doğru pişirme ise kuru baklagillerin ve barbunyanın yararlılığını artırmaktadır. Tüm kuru baklagillerde olduğu gibi kuru barbunyayı da 1 gün önceden ıslatmakta fayda var. Taze barbunyayı ıslatmanıza gerek olmayacaktır.
Ülser gibi bazı sindirim rahatsızlıklarınız varsa ıslatma işleminden sonra tanelerin dış zarlarını ayıklamak sindirimi kolaylaştıracağından sıkıntıları azaltacaktır. Yeterli pişirme barbunyanın sindirimini kolaylaştırır ve böylece içeriğindeki proteinlerden daha rahat faydalanılabilir. Pişirme suyunun atılmaması gerekir. Pişirme suyu atıldığı taktirde barbunyanın içeriğindeki B vitaminleri kayba uğrayacaktır.