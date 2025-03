Banyonuzda bu pembe lekeleri görüyorsanız dikkat: Küfle karıştırılıyor, çok tehlikeli! Sabun ve şampuanlarla besleniyor, hatta…

Eğer Serratia marcescens bakterisi banyonuza çoktan sızdıysa, panik yapmanıza da gerek yok. Sadece temizlikte düzenli kalın ve lastik eldiven kullanarak temizliği yapın. Bakteriyi tamamen yok etmek zor olsa da, çamaşır suyu bazlı dezenfektanlarla kontrol altında tutabilirsiniz.

Ayrıca uyaralım: Eğer eviniz yeterince nemliyse, Serratia marcescens dışında başka zararlı mikroorganizmalar da gelişiyor olabilir. Bunlar, solunum sorunları, alerjiler ve cilt tahrişine neden olabilen ev küfleri de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



New York Post'un 'You probably have this gross stuff growing in your bathroom — it’s not mold but can make you sick' başlıklı haberinden derlenmiştir.