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Banyonuzda bu pembe lekeleri görüyorsanız dikkat: Küfle karıştırılıyor, çok tehlikeli! Sabun ve şampuanlarla besleniyor, hatta…

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#Sağlık#Serratia Marcescens#Küflenme
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:03

Banyonuzda gördüğünüz pembe sümük gibi lekeler, sıradan bir küf değil, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir bakteri olan Serratia marcescens'in habercisi olabilir! Peki bu bakteri banyoda nasıl oluşuyor? Hangi sağlık sorunlarına yol açıyor? Nasıl önlem almak gerekiyor? İşte detaylar...