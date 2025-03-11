Banyonuzda bu pembe lekeleri görüyorsanız dikkat: Küfle karıştırılıyor, çok tehlikeli! Sabun ve şampuanlarla besleniyor, hatta…

Bakteri oluşumunu engellemek için Rajan, "Duştan sonra banyoyu çok iyi havalandırmanız gerekiyor. Nem seviyelerini düşük tutmak için pencere açabilirsiniz. Pembe bir büyüme gözlemeseniz bile duş perdenizi ve astarınızı düzenli olarak temizleyin ya da değiştirin. Ayrıca, gizli noktalarda su birikmesini önlemek için tesisat sızıntılarını giderdiğinizden emin olun" dedi.

Dr. Rajan ayrıca, sabun köpüğünü ve vücut yağlarını silmek için banyo yüzeylerini düzenli olarak temizlemeyi de öneriyor.