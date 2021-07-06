Bamyanın faydaları nelerdir? Bamyanın besin değerleri ve sağlığa yararları

Bamyanın faydaları nelerdir? Kilo vermek ve kilosunu korumak isteyenler sıklıkla tercih edebilir. İçeriğindeki lif oranı sayesinde de uzun süre tokluk hissi yaratır.



Hücre ve cilt yenilenmesini sağlayan anti-aging etkili bir sebzedir.



Stres ve depresyonu azaltırken, sinir sistemini korumaya da yardımcı olur.



İdrar söktürücü etki gösterir ayrıca kabızlığa karşı da etkilidir.



Retinayı korur ve kataraktı önlemede etkilidir.