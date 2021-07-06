Bamyanın faydaları nelerdir? Bamyanın besin değerleri ve sağlığa yararları
Bamya, lif yönünden zengin bir besin olmasının yanı sıra kalorisi de oldukça düşük. Bol miktarda A, B ve C vitaminlerini içeren bamya sağlık için vücut için faydalı gıdalardan. Peki bamyanın faydaları nelerdir? İşte bamyanın besin değerleri ve sağlığa yararları
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Bamya, günlük lif ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılıyor. Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Kilo vermek isteyenlerin de bu sebzeyi tüketebileceğini belirten Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, bamyanın faydalarını sıraladı, kalorisi ve besin değerleri hakkında bilgiler verdi.
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Bamyanın faydaları nelerdir?
Kilo vermek ve kilosunu korumak isteyenler sıklıkla tercih edebilir. İçeriğindeki lif oranı sayesinde de uzun süre tokluk hissi yaratır.
Hücre ve cilt yenilenmesini sağlayan anti-aging etkili bir sebzedir.
Stres ve depresyonu azaltırken, sinir sistemini korumaya da yardımcı olur.
İdrar söktürücü etki gösterir ayrıca kabızlığa karşı da etkilidir.
Retinayı korur ve kataraktı önlemede etkilidir.
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Bağışıklık sistemini destekler ve karaciğer detoksuna yardımcı olur.
Ülseri önlemede önemli bir etkisi olan bamya, sindirim sistemindeki asidi nötralize eder.
Bamyadaki müsilajlar (yapışkan salgılar), besinlerle alınan kanserojen maddelerin bağırsak yüzeyi ile temasını önler.
İçeriğindeki çözünmez lifler, bağırsak kaslarını harekete geçirir ve bağırsakların “boşaltımını” kolaylaştırır. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemini düzenler, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
İçeriğindeki çözünebilir lifler ise kandaki LDL kolesterol ve total kolesterol seviyelerini düşürür, kalp-damar hastalığı riskini azaltır.
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Bamyanın kalorisi ve besin değerleri
100 gramının yalnızca 36 kalori içerir.
A, B1, B2, K ve C vitaminlerini içerir. Folat, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından zengindir. Bamyanın lif oranı da oldukça yüksektir.
100 gram bamya; günlük magnezyum ihtiyacımızın üçte birini, yaklaşık %40 oranında C vitamini, % 25 oranında folat ve % 10′dan daha fazla miktarda ise günlük demir ihtiyacımızı karşılar.