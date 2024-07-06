Balla karıştırıp tüketildiğinde tansiyonu düşürüyor! Kişnişin faydaları say say bitmiyor

* Antik dönemden beri sindirim sistemini güçlendirmesi için kullanılan kişniş tohumu spazm ve gaz gidericidir.
* Ağrı kesici, sakinleştirici ve kuvvet vericidir.
* Ateş düşürücü, iştah açıcı, balgam ve idrar söktürücüdür.
* Kan şekerini düzenler.
Kötü kolesterol olan LDL’yi düşürerek damarlarda plak oluşumunu engelleri ve kalp sağlığını korur.
Demir içeriği sayesinde aneminin iyileşmesinde etkilidir.
Sitotoksik, antihistaminik, antibakteriyel, antiseptik etkileri vardır.
Ağızdaki yaraların iyileşmesinde ve nefesin tazelenmesinde etkilidir.
Suyunun antimutajenik etkisi bulunmaktadır. Pek çok kanser türüne karşı koruyucudur.
Kişniş nedir Kişnişin faydaları nelerdir
Bağışıklık sistemini destekler.
Mantar oluşumunu önler.
Salmonella ile savaşır.
* Endokrin bezlerin çalışmasını düzenleyerek adet döngüsünün düzenli olmasında ve sürecin daha rahat geçmesinde etkilidir.
* Karaciğeri korur.
* Romatizmaya bağlı şişlikler için çok faydalıdır.