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Balla karıştırıp tüketildiğinde tansiyonu düşürüyor! Kişnişin faydaları say say bitmiyor

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#Kişniş#Kişnişin Faydaları#Kişniş Neye İyi Gelir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 08:37

Akdeniz kökenli kişniş, aş otu, kuzbere olarak da bilinen, yaprakları maydanozu andıran ve maydanozgiller familyasına ait bir baharat bitkisidir. Kişniş, sağlığa faydalı baharatlar listesinde üst sıralarda yer alır.