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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Balkabaklı krem karamel tarifi

Bal kabağını farklı tatlarla denemek isteyenler için...

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1
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Bal kabağını farklı tatlarla denemek isteyenler için harika bir tarif...

2Malzeme Listesi
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Malzeme Listesi

600 ml süt

400 gr şeker

6 adet yumurta

1 paket vanilya

1 adet küçükçe balkabağı

4 çorba kaşığı su

Bir çimdik tuz

3
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Balkabağının tepe kısmından daire şeklinde bir kapak kesilir.

Kaşık veya dondurma kaşığı kullanılarak içindeki lif ve çekirdekleri temizlenir.

İyice yıkanır ve kağıt havlu ile durulanır.

4
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Fırın 200 dereceye ısıtılır.

Yağlı kağıt yayılan bir tepsiye oturtulan kabak fırına konur ve tepsi alabileceği kadar su ile doldurulur.

Arada bir kontrol edilerek pişirilir.

Kabağın iç rengi koyulaşıp pişip hafifçe yumuşamaya başladığı zaman, kabak yanmadan fırın kapatılır.

(İsterseniz kabağı folyo ile kaplayabilirsiniz.)

5
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Şekerin yarısı 4 çorba kaşığı su ile kısık ateşte eritilir ve karamel rengini alınca ocağın altı kapatılır.

6
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Yarı pişmiş kabağın içine dökülür.

7
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Karıştırma kabına yumurta, şeker, tuz ve vanilya konur, mixerlanır.

Şeker eriyip kremamsı bir görüntü aldığı zaman yavaş yavaş soğuk süt ilave edilir.

8
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Balkabağının içine, karamelin üzerine dökülür.

Karışım hemen hemen tüm kabağı doldurur. Fırın 170 dereceye ısıtılır ve kabak 1,5 saat daha pişirilir.

Fırın kapatılır.

(Kabağa baktığınızda ortasının jöle gibi titrediğini göreceksiniz, bu normal bir durumdur)

9
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Balkabaklı krem karamel tamamen soğuyana kadar fırında bırakılır.

Kabak yumuşadığı için kırılmamasına dikkat ederek tepsiden servis tabağına alınır ve buzdolabında bir gece dinlendirilir.

10
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Servis esnasında keskin bir bıçakla boğum yerlerinden dilim dilim kesilerek servisi yapılır.

Bu tarif Oya's Cuisine sitesi yazarı Oya Emerk'e aittir.

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