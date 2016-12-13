Balkabaklı krem karamel tarifi

Fırın 200 dereceye ısıtılır.



Yağlı kağıt yayılan bir tepsiye oturtulan kabak fırına konur ve tepsi alabileceği kadar su ile doldurulur.



Arada bir kontrol edilerek pişirilir.



Kabağın iç rengi koyulaşıp pişip hafifçe yumuşamaya başladığı zaman, kabak yanmadan fırın kapatılır.



(İsterseniz kabağı folyo ile kaplayabilirsiniz.)