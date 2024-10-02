Baklagil makarnaları son dönemde çok popüler oldu ama akıllarda pek çok soru var: Söylendiği kadar faydalı mı? Zararı var mı?

Kızı için tatlı ekşi soslu tofu, siyah fasulyeli taco, tofulu stir fry gibi yemekler hazırlıyordu Dr. Vadiveloo ancak kızı her zaman tofu ya da fasulye yemek istemiyordu.

Küçük kızın en sevdiği yemeğin tereyağlı makarna olduğunu belirten Dr. Vadiveloo, çareyi nohuttan ve mercimekten yapılmış makarnalarda bulduğunu belirtti. Dr. Vadiveloo, "Onu kandırmaya çalışmıyorum" dese de kızının 9 yaşındaki birçok çocuk gibi, formu değişmiş baklagil yemekte olduğunu çoğu zaman fark etmediğini de sözlerine ekledi.