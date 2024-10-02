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Baklagil makarnaları son dönemde çok popüler oldu ama akıllarda pek çok soru var: Söylendiği kadar faydalı mı? Zararı var mı?

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#Sağlık#Yaşam#Baklagiller
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 08:49

Nohut, mercimek gibi baklagillerin unları kullanılarak üretilen makarnalar, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bu ürünlerin sağlığa faydaları ve zararları merak ediliyor. Peki uzmanlar ne diyor?