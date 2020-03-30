Baharın müjdecisi çağla bakın nelere iyi geliyor

Kalp sağlığı için önemlidir Çağlanın içeriğindeki magnezyum, kas kasılması ve özellikle kalp için önemli bir mineraldir. Toplar ve atar damarları geliştirir hem de kanın oksijenlenme oranını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda çağlanın içeriğindeki tekli yağ asitleri de kalp ve damar sağlığının korunmasında etkilidir. Kötü kolestrol olarak bilinen LDL değerinin düşürülmesine yardımcıdır.