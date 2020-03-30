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Hürriyet
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Görseller: Ingimage, Piaxabay, Flickr
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 11:37,

Baharın müjdecisi çağla bakın nelere iyi geliyor

Şimdi çağla zamanı! İlkbaharın gelmesiyle tezgâhlarda yerini almaya başlayan çağla badem oldukça sağlıklı bir meyve. Üstelik tezgâhta kalma süresi yalnızca 20 gün ile sınırlı. Bu nedenle çağla bademi bugünlerde beslenme listenize eklemeyi unutmayın.

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Şimdi çağla zamanı! İlkbaharın gelmesiyle tezgâhlarda yerini almaya başlayan çağla badem oldukça sağlıklı bir meyve. Üstelik tezgâhta kalma süresi yalnızca 20 gün ile sınırlı. Bu nedenle çağla bademi bugünlerde alışveriş listenize eklemeyi unutmayın.

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İlkbahar mevsiminde çok kısa bir süre görülebilen çağla meyvesinin faydalarını Diyetisyen Deniz Zünbülcan sıraladı, sağlıklı bir tarif vermeyi de ihmal etmedi.

3Sindirim sistemi için faydalı
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Sindirim sistemi için faydalı

Sindirilebilir lif içeriği yüksektir. Kabızlık ve gaz problemlerinin yaşanmasını engeller.

4Kan şekerini düzenler
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Kan şekerini düzenler

Glisemik indeks değeri düşük meyvelerdendir. Bu nedenle ara öğünlerde gönül rahatlığı ile tercih edilebilir.

5Bağışıklık sistemini güçlendirir
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Bağışıklık sistemini güçlendirir

İçeriğindeki C vitamini ve demir ile vücudun kan yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etki gösterir. Mevsim geçişlerinde vücudu gribal enfeksiyonlardan korumaya yardımcı bir meyvedir.

6Kalp sağlığı için önemlidir
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Kalp sağlığı için önemlidir

Çağlanın içeriğindeki magnezyum, kas kasılması ve özellikle kalp için önemli bir mineraldir. Toplar ve atar damarları geliştirir hem de kanın oksijenlenme oranını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda çağlanın içeriğindeki tekli yağ asitleri de kalp ve damar sağlığının korunmasında etkilidir. Kötü kolestrol olarak bilinen LDL değerinin düşürülmesine yardımcıdır.

7Zayıflamada etkili
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Zayıflamada etkili

Düşük kaloriye sahiptir. Aynı zamanda lif oranı da çok yüksektir. Bu nedenle zayıflama diyetlerinde yer alabilecek iyi bir meyve alternatifidir. 12 tane çağla badem 1 porsiyon meyveye eş değerdir. Ara öğünlerde tüketebileceği gibi salatalarda da konulabilir.

8Dişleri korur
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Dişleri korur

Çağla meyvesi diş ve diş eti sağlığı için önemli bir meyvedir. Özellikle diş eti kanamaları yaşayan kişiler için C vitamini içeriği sayesinde oldukça önemlidir.

9Göz sağlığı için faydalı
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Göz sağlığı için faydalı

Çağla, neoklorojenik ve klorojenik asitleri içerir. Bu asitler göz dokularını besleyen ve gözlerde sarı nokta hastalığını önlemeye yardımcı olan antioksidanlardır.

Çağla bademi tüketirken faydalarından tam olarak yararlanmak ve sağlığa olumsuz hale getirmemek için tuzsuz veya az tuzlu tüketilmesine dikkat edilmelidir.

10Çağla badem ile kıtır cacık
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Çağla badem ile kıtır cacık

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt
2 adet salatalık
10-12 tane çağla badem
2 diş sarımsak
Bir tutam dereotu
Az tuz
Nane
Zeytinyağı

Yapılışı: Salatalık, sarımsak ve çağla bademleri güzelce yıkayıp küçük küçük doğrayın. Dereotlarını yıkayıp ince ince kıyın. Yoğurdun içerisine ilave edin. Damak tadınıza göre tuz, nane ve zeytinyağı ekleyerek afiyetle yiyin.

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