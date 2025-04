Dr. Coombs, “Kirpikleriniz sadece estetik amaçlarla değil, gözlerinizin sağlığını korumada da önemli bir rol oynar” diyerek, kirpiklerdeki önemli değişikliklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.



Eğer kirpik dökülmesi alışılmadık şekilde artarsa ya da yukarıda belirtilen semptomlarla karşılaşırsanız, bir uzmana başvurmanız her zaman en doğru adım olacaktır.



New York Post’un ‘It’s ‘eyelash-shedding season’ — common symptoms and how to know when something is wrong’ başlıklı haberinden derlenmiştir.