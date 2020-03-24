Bağışıklık sisteminizi bu baharatlarla güçlendirin
Bağışıklık sisteminizi, beslenmenize ekleyebileceğiniz bazı baharatlarla güçlendirip pek çok hastalıktan korunabilirsiniz. Peki, bu baharatlar neler? Diyetisyen Deniz Zünbülcan konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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1
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Son günlerde önemini daha fazla anlamaya başladığımız bağışıklık sistemi, mikroplarla savaşabilmemiz için gerekli olan bir sistemdir. Bu sistem vücuda mikrop girmesini önler veya vücuda giren mikrobun yayılmasını engeller.
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Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek içinse beslenme planımıza ekleyebileceğimiz bazı baharatlar vardır. İşte bunlardan bazıları ve tarifleri...
3
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Zencefil
Mezapotamya'da bulunan toprak levhalarda zencefilin içeceklere karıştırıldığı ve havayı temizlediği yazılıdır. Denizcilerin yazmış olduğu eserlerde ise Çinli denizcilerin denize açılırken deniz tutmasına karşı yanlarına zencefil aldıkları yazmaktadır. Zencefil hem bağışıklık güçlendirmede hem de bulantıları önlemede kullanılabilecek harika bir baharattır.
4
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Zerdeçal
Serbest radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder. Anti-inflamatuar ve antioksidan özelliği ile zerdeçal bu günlerde imdadımıza yetişen bir diğer baharat.
5
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Karanfil
Eugonel maddesini içermektedir. Boğaz ağrılarının tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda karanfil bağışıklık sistemimizi güçlendirmektedir. İçerisinde serbest radikallerin gelişimini engelleyecek karaciğeri zararlı etkilerden koruyacak yüksek miktarda antioksidan içermektedir.
6
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Çörek otu
Yapılan çalışmalar çörek otu yağının vücudu toksinlerden koruduğunu ve zararlı etkileri azalttığını kanıtlamaktadır. Çörekotunun antioksidan, antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkileri vardır. Ve bu etkiler hücre hasarının olasılığını azaltarak vücudu desteklemektedir. İçerdiği fitokimyasalların kansere karşı dahi olumlu etkileri olabilmektedir.
7
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Tarçın
Tarçının antimikrobiyal etkisi vardır. Yani mikropların gelişimini ve vücuda yayılmasını yavaşlatmaktadır. Aynı zamanda yüksek miktarda antioksidan içerir. Böylece serbest radikallerin vücuttan uzaklaşmasında da rol oynar.
8
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Boğaz dezenfektanı çay
Malzemeler: 5-6 tane karanfil 1 silme çay kaşığı zencefil 1 tane limonun suyu 1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı: Öncelikle 5-6 tane karanfili kaynar suda demleyin ardından zencefili ilave edin ve birkaç dakika daha bekleyin. Üzerine biraz normal sıcaklıkta su ekleyin. Ve 1 tatlı kaşığı balı da ilave edin son olarak limon suyunu ilave edin. Afiyet olsun.
Püf noktası: Balın zararlı hale gelmemesi limonun ise C vitaminin kaybolmaması için kaynar suya eklememelisiniz.
9
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Bağışıklık güçlendiren macun
Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal 1 silme tatlı kaşığı karabiber 1 silme tatlı kaşığı tarçın 1 silme tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otu
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırın ve macun haline getirin.
Püf noktası: Çörek otunun taze öğütülmüş olması gerekmektedir.
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Kahvaltılık sos
Malzemeler: 2 tane domates 2 tane rendelenmiş havuç 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 silme çay kaşığı zerdeçal 1 silme çay kaşığı karabiber
Yapılışı: Rendelenmiş havuçları zeytinyağında soteleyin. Üzerine ince ince doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ilave edin. Son olarak baharatları ilave edin. Karışımınız sos kıvamına geldikten sonra üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Püf noktası: Zeytinyağı çok fazla ısıya maruz kalmamalıdır. Bu nedenle çiğ olarak sosun üzerine eklenebilir. Ayrıca zerdeçal-karabiber ve zeytinyağı kombinasyonu baharatların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Karışımı soteliyoruz çünkü çiğ olarak tüketilmesi aynı etkiyi yapmaz. Domates ve havucun içeriğindeki A vitamini ısı ile artan antioksidan bir vitamindir.
Yapılan tüm önerile ve verilen tüm tarifler her hangi bir ilaç kullanmayan, gebe ve emzikli olmayan kişiler için geçerlidir.