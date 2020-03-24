Bağışıklık sisteminizi bu baharatlarla güçlendirin

Kahvaltılık sos Malzemeler:

2 tane domates

2 tane rendelenmiş havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 silme çay kaşığı zerdeçal

1 silme çay kaşığı karabiber



Yapılışı: Rendelenmiş havuçları zeytinyağında soteleyin. Üzerine ince ince doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ilave edin. Son olarak baharatları ilave edin. Karışımınız sos kıvamına geldikten sonra üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.



Püf noktası: Zeytinyağı çok fazla ısıya maruz kalmamalıdır. Bu nedenle çiğ olarak sosun üzerine eklenebilir. Ayrıca zerdeçal-karabiber ve zeytinyağı kombinasyonu baharatların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Karışımı soteliyoruz çünkü çiğ olarak tüketilmesi aynı etkiyi yapmaz. Domates ve havucun içeriğindeki A vitamini ısı ile artan antioksidan bir vitamindir.



Yapılan tüm önerile ve verilen tüm tarifler her hangi bir ilaç kullanmayan, gebe ve emzikli olmayan kişiler için geçerlidir.