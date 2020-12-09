Bağışıklık sistemine sarımsak dopingi! Yemeklerin suyuna eklerseniz...

Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin Bağırsaklarımızda ortalama 100 trilyon faydalı bakteri ve mantar bulunuyor. Bağırsaklarımızın vücut savunma sisteminin de ne kadar önemli olduğunu bu sayılardan anlayabiliriz. Dolayısıyla bağırsağımızda ne kadar fazla iyi bakteri varsa o kadar güçlü bir bağışıklığımız var demektir. Bağırsak floranızın yapısının daha sağlıklı olması için probiyotik desteği alabilirsiniz.