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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage, Alamy
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 17:21 | 

Bağışıklık sistemine sarımsak dopingi! Yemeklerin suyuna eklerseniz...

Burun akıntısı, hapşırık, öksürük, halsizlik, baş ve kas ağrıları… Hemen hepimiz soğuk havanın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde grip, nezle, bronşit ve sinüzit gibi üst solunum yollarının yol açtığı bu tür sorunlardan sıkça yakınıyoruz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, soğuk havalarda vücut direncinizi yükseltmeniz için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktaları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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Bağışıklık sistemimiz zayıfsa bu hastalıklar bizi yorgan döşek yatırabiliyor. Çocukları okuldan, biz yetişkinleri de iş ve sosyal hayattan alıkoyabilecek kadar şiddetli seyredebilen bu hastalıklardan korunmamız içinse enfeksiyona yol açan virüs ile bakterilerin zararlı etkilerine karşı adeta kalkan görevi üstlenen bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz çok önemli.

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Bunun en etkili yollarından biri de hiç kuşkusuz ki sağlıklı beslenmek. Yeşim Özcan, soğuk havalarda vücut direncinizi yükseltmeniz için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken noktaları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

3Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin
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Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketin

Bağırsaklarımızda ortalama 100 trilyon faydalı bakteri ve mantar bulunuyor. Bağırsaklarımızın vücut savunma sisteminin de ne kadar önemli olduğunu bu sayılardan anlayabiliriz. Dolayısıyla bağırsağımızda ne kadar fazla iyi bakteri varsa o kadar güçlü bir bağışıklığımız var demektir. Bağırsak floranızın yapısının daha sağlıklı olması için probiyotik desteği alabilirsiniz.

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Bunun yanı sıra yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerekiyor. Kış aylarının vazgeçilmezi kuru baklagillerin lif oranı yüksektir. Bu nedenle haftada 2-3 kez sofranızda nohut, kuru fasulye, mercimek, kuru börülce gibi kuru baklagillere mutlaka yer verin. Yine yönünden zengin olan havuç, roka, tere, maydanoz gibi sebzelerle hazırlayacağınız salatalar da lif bakımından zengin oldukları için bağışıklık sisteminizi korumaya yardımcı olacaktır.

5Yeterli protein tüketin
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Yeterli protein tüketin

Vücudunuz soğuk havalara karşı kendi ısısını koruyabilmek için daha fazla karbonhidrat ağırlıklı besinlere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak sadece karbonhidratla beslenmek ve yetersiz protein alımı sonucunda vücudunuzun direnci düşebiliyor.

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Bu yüzden şekerli, yağlı ve hamurlu besinlerden az sıklıkta ve az porsiyonlarda yemeye dikkat edin. Proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer verin.

7Antioksidanları sofranızdan eksik etmeyin
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Antioksidanları sofranızdan eksik etmeyin

C ve E vitamini vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlar. Bu nedenle antioksidan kapasitesi yüksek C vitamininden zengin elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelere beslenmenizde düzenli olarak yer verin.

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Fındık, badem gibi kuruyemişler E vitamini yönünden zenginler. Bu besinlere günlük beslenmeniz mutlaka 10 adet yer verin.

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Önemli miktarda potasyum, lif, A ve C vitamini içeren nar da antioksidan kapasitesi oldukça zengin bir meyve. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren meyveleri günde 3-4 porsiyon tüketmeye özen gösterin.

10D Vitamini olmazsa olmaz
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D Vitamini olmazsa olmaz

D vitamini kemik dokusunun korunmasının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de çok önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle her yıl düzenli olarak D vitamini seviyenizi mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

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D vitaminin en iyi kaynağı hiç kuşkusuz ki güneş ışınları. Ancak kış mevsiminde güneşten uzak kaldığımız için bu aylarda beslenmenizde süt, balık ve yumurta gibi D vitamini içeren besinleri eksik etmeyin.

12Su içmeyi unutmayın
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Su içmeyi unutmayın

Su enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artıyor ve toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Mide ve bağırsakların temizlenmesi için birincil önceliğiniz günde 2.5-3 litre su tüketmek olmalı.

13Yemeklerin suyuna sarımsak katın
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Yemeklerin suyuna sarımsak katın

Sarımsak, antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor. Sarımsağı genellikle yemeklerimize kavurarak ekliyoruz.

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Ancak antioksidan özelliğinden daha fazla yarar sağlamak için sarımsağı kavurmak yerine doğrudan bütün olarak pişmekte olan yemeğin suyuna katmanızda fayda var.

15Kahvaltıda yulaf tüketin
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Kahvaltıda yulaf tüketin

Yulaf, İçinde bulunan beta glukan ve çinko sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zengin lif içeriğiyle de oldukça faydalı bir besin olan yulafı kahvaltıda veya ara öğünde tüketmenizde fayda var. Yulafı sütle pişirip üzerine C vitamininden zengin kivi eklerseniz vücut direncinizi iki kat artırabilirsiniz.

16Probiyotikleri unutmayın
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Probiyotikleri unutmayın

Vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan probiyotikler aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Hastalıklardan korunmak için kış aylarında özellikle yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotiklerden zengin besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin.

17Şifalı bitki çaylarından faydalanın
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Şifalı bitki çaylarından faydalanın

Bitki çayları günlük sıvı alımını desteklemesinin yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da koruyor. Özellikle yeşil çay serbest radikallerle savaşan güçlü bir antioksidan olup, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardım ediyor. Yeşil çayın yanı sıra sizi hastalıklara karşı koruyacak çay karışımından da faydalanabilirsiniz.

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• Ihlamur (1 poşet),
• Papatya (1 poşet),
• Karanfil (4-5 adet),
• Zencefil (2-3 ince dilim),
• Limon (½ )

İlave olarak bir tutam kekik ve dilimlediğiniz bir adet orta boy elmayı da en az bir litre sıvı alabilecek bir demliğe koyun. Üzerine 1 litre kaynamış suyu ilave edin. Demlenmeye bırakın. İsterseniz çayınızı demlerken tarçın da ilâve edebilirsiniz. Bitkileri 10-15 dakika bekledikten sonra içinden alabilirsiniz. Karanfil, elma, limon dilimleri suyun içinde kalabilir. Bu karışımı her gün 3-4 fincan tüketebilirsiniz.

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