Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler Güçlü bir bağışıklık sisteminin beslenme ile yakından ilişkili olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Arslan, güçlü bir bağışıklık için beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Yulaf, bağışıklık sistemini uyarıcı özelliğinin yanı sıra birçok bilimsel çalışmada kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabileceği ortaya konulan “beta glukan” içerir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli bir çalışma temposu olanlar mutlaka beslenmelerinde yulafa yer vermelidir.



Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği “allicin” sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalığın oluşumunu önler.