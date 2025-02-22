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Bağışıklığı güçlendiriyor, yağ yakıyor! Ancak uzmanlar uyarıyor: Günde 1-3 fincan tüketin

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#Matcha#Matcha Nedir#Matcha Çayı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 08:36

Yüksek oranda kafein içeren matcha çayının sağlık üzerindeki etkileri konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.