Bağışıklığı güçlendiriyor, beyni koruyor: Sofraların gizli süper besini mantar

Mantarlar düşük kalorili, besleyici ve mutfakta son derece kullanışlı olmalarının yanında bağışıklık sistemi, bağırsak sağlığı ve beyin fonksiyonları üzerinde de dikkat çekici etkiler gösterebiliyor. Uzmanlara göre düzenli tüketilen mantar, sofraya sadece lezzet değil; vitamin, mineral ve güçlü antioksidan desteği de getiriyor.

Mantar, çoğu zaman yemeklerin yan malzemesi gibi görülse de aslında tek başına oldukça güçlü bir besin. Az yağlı, düşük kalorili, lif ve vitamin bakımından zengin olan mantarlar; etli dokuları, yoğun umami lezzetleri ve farklı türleriyle sofrada hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor.