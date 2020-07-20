Bağışıklığı çökertiyor! Bu alışkanlıklarınızdan hemen vazgeçin

Uzun süre aç kalmak bağışıklık sistemini düşürür Çok uzun süre aç kalmak vücudun yeteri kadar enerji alamamasına ve şeker dengesinin bozulmasına neden olur. Bu durum bağışıklık hücrelerinin yeteri kadar enfeksiyonlarla savaşamamasına neden olur. Bu süreçte 4-6 saatte bir mutlaka sağlıklı besinler seçerek enerji alınmalıdır.