Bağırsaklarınızın gizli düşmanları! Bu içecekleri hayatınızdan çıkarın

1- ŞİŞELENMİŞ BUZLU ÇAY

Sorun: Çay, faydalı polifenoller açısından zengin ve bağırsak dostu bir içecektir. Ancak, hazır ve şişelenmiş buzlu çaylar bunun tam tersidir. Klinik beslenme uzmanı Stephanie Moore'a göre, şişelenmiş buzlu çaylar şeker, yapay tatlandırıcılar, emülgatörler ve yapay aromalarla doludur. Bu katkı maddeleri, bağırsak mikrobiyomunu bozucu etkilere sahiptir.

Alternatif: Kendi yaptığınız buzlu çaylardır. Çayı, limon ve suyla karıştırarak veya su dolu bir sürahiye salatalık, çilek veya nane dilimleri ekleyerek kendi bağırsak dostu içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz.