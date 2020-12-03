Bağırsaklar için çok zararlı… Evinizde varsa kullanmayın, hemen çöpe atın

Müshil ilacına dikkat! Zorunlu olmadıkça müshil ilacı kullanmaya hiç başlamayın. Çünkü müshil, sinameki vb. ürünler içinizi boşaltırken, size gerekli su-vitamin-minerallerin ve hepsinden de önemlisi sizi tuvalete çıkaracak olan faydalı bakterilerin de içinizden kayıp gitmesine, üzerine sifon çekmenize neden olur. Böylece iyice kabız olarak, kısır bir döngüye girebilirsiniz.