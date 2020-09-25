Bağırsak sağlığını korumanın yolları

Sağlıklı bağırsaklar, bağışıklık sistemini güçlendirir Bağırsaklarımızda mikrobiyota adını verdiğimiz ve trilyonlarca bakteriden oluşan bir yapı var. Bu yapı içerisinde yararlı ve zararlı dediğimiz mikroorganizmalar birlikte bulunur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, stres gibi nedenler mikroorganizmalar arasındaki dengeyi bozarak, bağırsak dostu dediğimiz bakterilerin azalmasına, zararlı bakterilerin de çoğalmasına neden olur. Bu durum, bağışıklık sistemimizin zayıflamasına ve pek çok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlar. Sindirim sistemini etkileyen ve kişilerin yaşam kalitesini bozan önemli barsak problemlerinden biri de kabızlıktır.