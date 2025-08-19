Bağırsak sağlığını iyileştiriyor! İşte turşunun faydaları ve tarifi...

Sebze ve meyvelerin fermante edilerek belirli bir süre saklanmasıyla elde edilen turşu, bağırsak sağlığına karşı koruyucu ve iyileştirici bir role sahip. Turşunun fermantasyon süreci sonunda oluşan faydalı bakteriler; bağırsaklarda K2 başta olmak üzere birçok vitamin ve sindirime yardımcı enzimin üretimini destekliyor. Bu sebeple belirli rahatsızlıklar ve hassasiyetler dışında sofralardan eksik edilmemesi gereken bir besin.