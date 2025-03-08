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Bağırsak sağlığı için 5 muhteşem tam yağlı yiyecek

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#Sağlıklı Yağlar#Bağırsak Sağlığı#Bağırsak Mikrobiyotası
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 08:59

Gastroenterolog ve MasterChef kazananı Saliha Mahmood Ahmed, yemeklerinde tam yağlı ürünler kullanmaktan çekinmiyor. Saliha Mahmood Ahmed, Telegraph’ta kaleme aldığı yazıda bağırsak sağlığımız için neden daha fazla sağlıklı yağ yememiz gerektiğini anlattı.