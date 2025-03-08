Bağırsak sağlığı için 5 muhteşem tam yağlı yiyecek

Yüz trilyon veya daha fazla bağırsak mikrobumuz ve bunlar topluca bağırsak mikrobiyomu olarak adlandırılır. Ortalama 2 kg'dan fazla ağırlığa sahiptirler.

Görevleri arasında bağırsak duvarını korumak, iltihabı önlemek, sinirler, hormonlar ve bağışıklık sistemi aracılığıyla vücudumuzun geri kalanıyla iletişim kurmaktır.

Mikrobiyomumuz gizli bir organ olarak görülüyor çünkü vücudumuzun ve sağlığımızın önemli bir parçasıdır.

Yediğiniz yiyecekler bu mikropların bileşimini etkiler. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyomunun daha çeşitli olmasının, kilo alma, Tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve hatta depresyon ve anksiyete riskini azalttığını göstermektedir. Bu nedenle yediklerimiz ve mikrobiyomumuzun kalitesi vücudumuzun geri kalanını da etkileyebilir.

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