Bağırsak mikrobiyomunu inceleyen bilim insanları her gün ne yememizi istiyor?

Topluca bağırsak mikrobiyomunuz olarak bilinen bu aç mikroplar, onları ne beslediğinize bağlı olarak uzun vadeli sağlığınızı doğrudan iyi ya da kötü yönde etkiler.

Doğru besinleri yerseniz, bağırsak mikroplarınız sağlığınızı koruyan ve iyileştiren faydalı bileşikler üretir. Onlara yanlış besinler verirseniz, bağırsaklarınızda hasara yol açarak iltihaplanmaya neden olur ve kronik hastalık riskinizi artırır.