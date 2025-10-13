Bağırsak mikrobiyomunu inceleyen bilim insanları her gün ne yememizi istiyor?

“Mikrobiyom güçlendirici diyet” olarak adlandırılan diğer diyet ise bunun tam tersiydi. Bu diyet, taze meyve ve sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar ve çok tahıllı ekmek gibi lif açısından zengin gıdaların yanı sıra sade yoğurt, sığır eti ve ızgara tavuk gibi besleyici tam gıdalar içeriyordu.
Çalışmanın bir parçası olarak, katılımcılar metabolik oda adı verilen küçük, hava geçirmez bir odada yaşadılar.
Bu sayede araştırmacılar, katılımcıların tam olarak kaç kalori yaktıklarını ve tükettiklerini belirleyebildiler.
Araştırmacılar ayrıca, dışkılarının enerji ve bakteri miktarını belirleyebilmek için bağırsak hareketlerini de topladılar ve analiz ettiler.