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Bağırsak mikrobiyomumuz hormonlarımızı da etkiliyor! Bağırsak sağlığı için bu üç şeyden uzak durun

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#Bağırsak Mikrobiyomu#Hormonlar#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 13:18

Bağırsak sağlığı, son dönemde oldukça popüler bir konu haline geldi. Araştırmalar, bağırsaklarda yaşayan milyonlarca mikrobun, daha düzgün bir sindirimden gelişmiş ruh haline ve bağışıklığa kadar sayısız sağlık faydasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu faydalara bir yenisi eklendi: Hormonal sağlık.