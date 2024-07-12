Bağırsak mikrobiyomumuz hormonlarımızı da etkiliyor! Bağırsak sağlığı için bu üç şeyden uzak durun

Dr. Nieuwdorp, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Mikrobiyom gerçekten beslenme yoluyla alınan ve sizin için iyi ya da kötü olan belirli maddeleri üreterek vücutla konuşabilir. Bakteriler ve sindirim sürecinde salgıladıkları maddeler, hormonların işleyişini etkileyebilir" diye konuştu.

Hormonları, "bezlerden salgılanan ve vücutta haberci olarak görev yapan karmaşık maddeler" olarak tanımlayan Dr. Nieuwdorp, "Temelde vücudun belirli kısımlarına belirli işleri yapmaları gerektiğini söylerler. Örneğin, pankreas glikozun enerji olarak kullanılmak üzere hücrelere girmesini sağlayan insülin hormonunu üretir. Bu arada, adrenal bez sabahları uyanmamız için kortizol adı verilen bir stres hormonu salgılar" ifadelerini kullandı.