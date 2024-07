Bağırsak mikrobiyomumuz hormonlarımızı da etkiliyor! Bağırsak sağlığı için bu üç şeyden uzak durun

KIRMIZI ET

Dr. Nieuwdorp'un yaptığı ilk şey kırmızı et tüketimini azaltmak oldu.

"Her gün et yememeye çalışıyorum" diyen Dr. Nieuwdorp, aşırı kırmızı et tüketmenin mikrobiyomun bileşimini değiştirdiği söyledi. Bunun sebebi, bağırsaktaki bakterilerin yediğimiz kırmızı eti sindirirken "tehlikeli" metabolitler üretiyor olması.

Geçmişte uzmanlar kırmızı et tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini artırmasının altında etin içerdiği yüksek orandaki doymuş yağlardan kaynaklandığını düşünüyordu.