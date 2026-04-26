Bağırsak kanseri neden gençlerde artıyor? Uzman isim 4 büyük riski tek tek sıraladı

Bazı yaygın yabancı ot ilaçlarının daha nadir kan kanserleriyle bağlantılı bulunmuş olması, bağırsak kanseri için de benzer bir ihtimali gündeme taşıyor. Ancak şu aşamada bu alandaki verilerin hâlâ yetersiz olduğu vurgulanıyor. Uzmanların önerisi ise temkinli davranmak. Organik ürün tercih etmek, özellikle yüksek pestisit riski taşıyan meyve ve sebzeleri iyi yıkamak ve bahçecilikle uğraşanların düzenli pestisit kullanımını azaltması bu önlemler arasında sayılıyor. Bununla birlikte, pestisit korkusuyla meyve ve sebzeden tamamen uzak durmanın daha büyük hata olacağı da belirtiliyor. Çünkü bitkisel çeşitlilikten gelen faydalar, bu risklerden daha ağır basıyor.

3. GİDEREK ARTAN MİKROPLASTİK MARUZİYETİ

Mikroplastikler, kum tanesinden daha küçük plastik parçacıkları olarak tanımlanıyor ve artık havada, suda, gıdalarda, kıyafetlerde ve günlük yaşamın neredeyse her alanında bulunuyor. Uzmanlara göre bugün bağırsak kanseri riski artan kuşak, plastik şişeler, polyester kıyafetler ve yoğun plastik kullanımının içine doğdu. Bu parçacıkların bağırsak duvarında da saptandığı belirtiliyor. Fareler ve laboratuvar deneylerinden gelen çok sayıda ön klinik veri, mikroplastiklerin vücutta tahrişe, iltihaba ve bağışıklık sisteminde bozulmaya yol açabileceğini düşündürüyor. Hatta bazı kanser süreçlerini tetikleyebilecekleri de konuşuluyor. Ancak burada önemli bir sınır var: Şu anda insanlarda net ve güçlü klinik kanıt henüz yok. Yine de uzmanlar, plastik şişe ve kapları mümkün olduğunca azaltmayı, daha az sentetik kıyafet almayı ve özellikle plastik lif döken tekstil ürünlerini daha dikkatli kullanmayı öneriyor. Bu alanın yeni olduğu, gerçek risk düzeyini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da özellikle vurgulanıyor.