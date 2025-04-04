Bacağındaki ben kanamaya başladı, sonra hayatını kaybetti! Henüz 28 yaşındaydı ama…

BEYNİNDE VE KARACİĞERİNDE YENİ LEZYONLAR ÇIKTI
Ne yazık ki o eylül ayında immünoterapi tedavisine başladığı sırada beyninde ve karaciğerinde yeni lezyonlar tespit edildi. Melanom sert ve hızlı bir şekilde saldırıyordu, Natalie kötüleşmeye başladı.
Evde hastalandı, beyninde şişlik olabileceği endişe verici belirtiler vardı. Ailesi onu acilen yoğun bakım ünitesine götürdü, doktorlar Natalie’yi stabil hale getirmeyi başardılar. Ancak birkaç gün sonra onu iyileştiremeyeceklerini söylediler.
Natalie inanılmaz derecede cesurdu; ağlamadı, şikayet etmedi ya da sinirlenmedi, kaderine razı oldu.