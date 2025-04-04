Bacağındaki ben kanamaya başladı, sonra hayatını kaybetti! Henüz 28 yaşındaydı ama…

DOKTOR ‘MELANOM’ DEDİ

Anne, aldıkları kötü haberi ise şöyle anlattı: “Birkaç hafta sonra, doktorla konuşmak için hastaneye geri gelmesi gerektiği söylendi. Bunun bir 'her şey yolunda' görüşmesi olmayacağını biliyorduk ama ikimiz de ne kadar korksak da pozitif kalmaya çalıştık. Doktorun odasında otururken, danışman bize bunun melanom olduğunu söyledi. Bu, vücudun diğer bölgelerine yayılabilen bir tür cilt kanseriydi. Dünyam durdu.”

Natalie o zamanlar 24 yaşındaydı. Yaz tatillerine gitmişti ama hiç şezlonga uzanıp güneşin altında bronzlaşmamıştı.