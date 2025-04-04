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Bacağındaki ben kanamaya başladı, sonra hayatını kaybetti! Henüz 28 yaşındaydı ama…

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#Melanom#Cilt Kanseri#Melanom Nedir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 12:39

Kızını henüz 28 yaşındayken hiç beklenmedik bir şekilde kaybeden anne, hayatını sonsuza dek değiştiren acı kaybını ve şok edici nedenini anlattı.