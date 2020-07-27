Babalar için bebek bakımıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Ayrıca biberon temizliğine de dikkat edilmeli. Bunun için biberonu en az 10 dakika kaynatarak sterilize olmasını sağlayın. Daha sonra mama için kullanılacak suyu da en az 15 dakika kaynatıp mikroplardan arınmasını sağlayın. Ardından hazırlama talimatına göre bebeğinizin mamasını hazırlayın.