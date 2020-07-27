Babalar için bebek bakımıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Bebek bakımında anneler kadar babalara da önemli görevler düşüyor. Peki bu durumda babalar nelere dikkat etmeli?
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İşte babaların bebek bakımıyla ilgili bilmesi gerekenler...
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Bez değişimi ne sıklıkla olmalı?
Günde ortalama 6 veya 7 defa bebek bezi değiştirilmeli. İlk doğduğu zaman, bez daha sık kontrol edilmeli. Bebekler altı temiz olduğunda çok rahat ve az pişik sorunu yaşarken bezin değiştirilmediği zamanlarda da huysuz olabilirler.
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Bez değiştirirken nelere dikkat edilmeli?
Bebeklerin cildi oldukça hassastır ve kolayca tahriş olabilir. Bu nedenle bez değişiminde kullanılan ürünlere dikkat edilmeli, tahriş ve alerji yapan, kimyasal madde içeren ürünler tercih edilmemeli. Ayrıca bebeğinizin altını temizlerkek ıslak mendil kullanmak yerine su altında yıkamak daha hijyenik olur. Kirli bezi çıkarıldıktan sonra da bebeğinizin cildini mutlaka temizleyin.
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Bebek maması nasıl hazırlanır?
Bebekler için en temel besin kaynağı anne sütüdür. Fakat, bebeğin ek besine ihtiyacı varsa besin değeri yüksek olan mamalarla desteklenmesi gerekebilir. Ancak mama hazırlarken çok dikkat edilmeli, yanlış hazırlanan mamadan dolayı aksi durumlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle mama hazırlarken, belirtilen hazırlama talimatlarına mutlaka uyulmalı.
5
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Ayrıca biberon temizliğine de dikkat edilmeli. Bunun için biberonu en az 10 dakika kaynatarak sterilize olmasını sağlayın. Daha sonra mama için kullanılacak suyu da en az 15 dakika kaynatıp mikroplardan arınmasını sağlayın. Ardından hazırlama talimatına göre bebeğinizin mamasını hazırlayın.
6
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Bebeğinize mama yedirirken sıcaklığını kontrol edin. Buzdolabından çıkarılan mamayı sıcak su dolu bir kapta ısıtın veya yeni hazırladıysanız ılıması için bir süre bekleyin. Ayrıca mamayı bebeğe yatar vaziyette yedirmeyin, yemek ciğerlerine kaçabilir. Yarı dik pozisyonda tutarak kolunuzla desteklemek daha iyi olacaktır.
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Gaz sancısı için nelere dikkat edilmeli?
Gaz sancısı olan bebeklerde artan ağlama nöbetleri görülür. Son derece huzursuz olurlar. Bu durumda bebeğinizi kucağınıza alıp sırtını sıvazlayarak gazının çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.