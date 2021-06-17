Babalar Günü hediye fikirleri 2021- Uygun fiyatlı ve kullanışlı Babalar Günü hediyesi ne alınır?
Bu Pazar kutlanacak olan 'Babalar Günü' için hala hediye almayanlar, Babalar Günü hediyesi ne alınır şeklinde araştırmalarına devam ediyorlar. Bu özel günde babanıza en uygun fiyatlı ve aynı zamanda kullanabileceği hediyelerden birini seçmek istiyorsanız, işte size yardımcı olacak Babalar Günü hediye seçenekleri ve önerileri...
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20 Haziran Pazar günü kutlanacak olan 'Babalar Günü'ne özel en değerli ve hayattaki belki de dayanağımız olan babaları sevindirmek için babalar günü hediye fikirleri araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Eğer siz de Babalar Günü hediyesi ne alınır diye hala düşünenlerden ve karar veremeyenlerdenseniz, işte en uygun fiyatlı ve kullanışlı Babalar Günü hediye fikirleri…
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OYUN KONSOLU
Eğer sürekli gelişen teknolojiye babanızla birlikte ayak uydurmak istiyorsanız, işte size Babalar Gününün favori hediyelerinden oyun konsolu... Birbirinden eğlenceli, her bütçeye oyun oyun konsollarıyla hem babanızı sevindirin hem de kendinizi!
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TERLİK
Havaların git gide ısındığı bu günlerde babanızı en sevindirecek hediyelerden olan modern görünümlü ve dayanıklı terlik seçeneklerini değerlendirmenizi öneririz. Yazın hemen her yerde kullanabileceği, hafta sonu rahatlığını yaşaması için babanıza bu iyiliği mutlaka yapmalısınız!
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EŞOFMAN TAKIMI
Artık zamanımızın çoğunu rahat giysilerle ve ev ortamında geçirdiğimizi düşünürsek, rahatlıktan vazgeçmeyen babaların tercihi elbette alt üst eşofman takımları olacaktır. Artık oldukça modern çizgiler taşıyan ve dışarıda da kullanılabilen bir eşofman takımı ile Babalar Günü hediyesi için isabetli bir karar alabilirsiniz.
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BİRLİKTE GEZİ TURU
Herkes uzunca bir zaman evde kaldı ve çok sıkıldı. Belki de babanızla uzunca bir süredir görüşemiyorsunuzdur ve bu gezi size çok iyi gelecektir. Günübirlik, sayılı kişi sayısı ile organize edilen turlardan birine babanızla katılabilir, birlikte kültürel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
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KEMİK İLETİMLİ KULAKLIK
Neredeyse gencinden yaşlısına artık tüm babalar teknolojiye çok meraklı. Siz de yeni bir teknolojiyle tanışmak ve tanıştırmak istiyorsanız, işte size harika bir seçenek: Kemik iletimli bluetooth kulaklık! O da nedir diye soracak olursanız şöyle açıklayalım; son dönemlerde hayli merak edilen ve gündemde olan giyilebilir teknolojiler adı altında, mikrofon, kulaklık hatta mause gibi pek çok alternatif alet hayatımızı kolaylaştırıyor. Hem de uygun fiyatlara bu teknolojiden yararlanmak istiyorsanız, mutlaka kemik iletimli kulaklık fikrini değerlendirmelisiniz. Bu kulaklık sayesinde babanız hem konforlu telefon görüşmeleri ve müzik keyfi yaşar hem de kulaklığın düşme ve kaybolma riskinden kurtulmuş olur.
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ŞORT, YAZLIK KETEN PANTOLON
Yine yazın en arananlarından şortlar ve yazlık pantolonlar, babanızı bütün yaz hem çok rahat ettirecek hem de sizin hediyenizle her an hatırlanmanıza olanak sağlayacaktır. Yaz kombininin bir parçası olarak birbirinden uygun pantolon ve şortları değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
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ŞAPKA
Babanızın sevdiği tarza bir şapka modeli de yazın vazgeçilmez kombin tamamlayıcısı olabilir. Birbirinden çeşitli uygun şapka modellerinden birini değerlendirerek babanızın gönlünü alabilirsiniz.
9
AKILLI SAAT
Babalar genellikle telefonların sesini duymazlar ya da telefonları sürekli sessizde bir yerlerde unutuyor olabilirler. İşte buna muhteşem bir çözüm olacak akıllı saatler, babanız ve sizin aranızdaki bağı kuvvetlendirirken harika bir kolaylık da sağlayacaktır. Artık farklı markalarda çok uygun akıllı saatleri bulmanız mümkün!
10
İSİMLİ KUPA, TİŞÖRT
İsimli ve yazılı hediyeler her zaman kişiye özeldir. Babanızla anılarınızın yer alacağı fotoğraf baskısı ve yazılı bir kupa ya da kullanabileceği bir tişörtle bu mutlu güne birlikte iz bırakmak istemez misiniz?