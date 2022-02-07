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BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni virüs BA.2 varyantı hakkında merak edilenler

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Pandemi sürecinde ortaya çıkan farklı varyantlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak görülen Omicron'un alt varyantı BA.2 hakkında bilgiler merak konusu olmaya devam ediyor. Çok daha hızlı bulaşma özelliği taşıyan BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte yeni virüs BA.2 varyantı hakkında bilgiler...

1/9BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir Yeni virüs BA.2 varyantı hakkında merak edilenler

Pandemiden iki yıl sonra, BA.2 varyantı omicron'un mutasyona uğramış bir versiyonu, olarak şu ana kadar en az 57 ülkede tespit edildi. Şu ana kadar daha ciddi bir hastalığa neden olmuyor gibi görünse de BA.2 varyantının diğerlerine göre daha kolay yayıldığı görülüyor. Peki, BA.2 varyantı tehlikeli mi, ne kadar bulaşıcı? İşte yeni virüs BA.2 belirtileri hakkında bilgiler...

2/9BA.2 nedir

BA.2 nedir?

Virüsler mutasyona uğrayarak yeni varyantlara dönüşürken, bazen alt soylara ayrılırlar veya dallara ayrılırlar. Örneğin Delta varyantı, 200 farklı alt varyant içerir.

Aynısı, BA.1, BA.2, BA.3 ve B.1.1.529 türlerini içeren Omicron için de geçerli olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 25 Ocak itibariyle küresel GISAID veri tabanına gönderilen viral DNA'nın yaklaşık %99'u bu alt değişken olarak tanımlandı.

3/9BA.2 nerelerde görüldü

BA.2 nerelerde görüldü?

BA.2'nin nereden geldiği belli değil, ancak ilk olarak Kasım ayında Filipinler'de tespit edildi.

Danimarka'nın Statens Serum Enstitüsü'ne (SSI) göre, BA.2 enfeksiyonları Ocak ayında ülkede bildirilen Kovid vakalarının yaklaşık yarısını oluşturdu.

4/9BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir Yeni virüs BA.2 varyantı hakkında merak edilenler

Moleküler biyolog Bijaya Dhakal'a göre Hindistan, BA.2'nin hızla Delta ve Omicron BA.1 varyantının yerini aldığı başka bir ülke.

Filipinler Sağlık Bakanlığı (DOH), BA.2 alt soyunun Ocak ayının sonunda aldığı örneklerde zaten yaygın olduğunu söyledi.

5/9BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir Yeni virüs BA.2 varyantı hakkında merak edilenler

Ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre İngiltere'de 1.000'den fazla onaylanmış BA.2 vakası tespit edildi. İngiliz sağlık yetkilileri tarafından "incelenmekte olan bir varyant" olarak belirlendi, yani yakından izliyorlar, ancak bununla aşırı ilgilenmiyorlar.

UKHSA Covid-19 direktörü Dr. Meera Chand'a göre, Almanya'daki BA.2 enfeksiyonları da BA.1 ve Delta'dan daha hızlı büyüyor.

6/9BA.2 ne kadar bulaşıcıdır

BA.2 ne kadar bulaşıcıdır?

Omicron, geçen yılın ortasında küresel olarak baskın hale gelen varyant olan deltadan daha bulaşıcı olduğu gözlemlenmişti. Bu durumda yeni alt varyant BA.2 de aynı şekilde bulaşıcıdır. BA.2'nin hızla zemin kazandığı Danimarka'yı ele alacak olursak; Aralık ve Ocak aylarında yaklaşık 8500 aileyi temel alan bir araştırma, BA.2 ile enfekte olan kişilerin ortalama %39, orijinal omicron varyantı için ise %29'una yayıldığını buldu.

7/9BA.2, omicrondan daha mı tehlikeli

BA.2, omicron'dan daha mı tehlikeli?

Omicron'un, özellikle aşılanmış kişilerde ciddi hastalığa neden olma olasılığı, önceki varyantlardan daha düşük görünmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu hafta, yayılmasının hastaneye yatışlarda beklenmedik artışlara yol açmadığı Danimarka'dan alınan kanıtlara dayanarak BA.2'nin orijinal omicron varyantından daha şiddetli görünmediğini söyledi. Danimarka hükümeti geçen ayın sonlarında koronavirüs kısıtlamalarının sona erdiğini duyururken, vakalar rekor seviyeye ulaşsa bile hastalığın artık toplum için bir tehdit oluşturmadığını ilan etti.

8/9BA.2 varyantının omicrondan farkı nedir

BA.2 varyantının omicron'dan farkı nedir?

Araştırmacılara göre, aşılanmış kişilerde çoğu omikron vakasının daha hafif formu, iyileşenleri mevcut virüse ve gelecekteki varyantlara karşı hala savunmasız bırakabilir.

9/9BA.2 varyantı belirtileri nelerdir

BA.2 varyantı belirtileri nelerdir?

BA.2'ye özgü semptomlar henüz mevcut olmasa da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) , aşağıdaki semptomların tipik olarak Covid'i işaret edebileceğini söylüyor:

Burun akıntısı veya tıkalı burun

Yorgun hissetmek

Baş ağrısı

Yeni, sürekli öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Kas veya vücut ağrıları

Yeni tat veya koku duyusu kaybı

Boğaz ağrısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

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