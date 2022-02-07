BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Yeni virüs BA.2 varyantı hakkında merak edilenler

Pandemiden iki yıl sonra, BA.2 varyantı omicron'un mutasyona uğramış bir versiyonu, olarak şu ana kadar en az 57 ülkede tespit edildi. Şu ana kadar daha ciddi bir hastalığa neden olmuyor gibi görünse de BA.2 varyantının diğerlerine göre daha kolay yayıldığı görülüyor. Peki, BA.2 varyantı tehlikeli mi, ne kadar bulaşıcı? İşte yeni virüs BA.2 belirtileri hakkında bilgiler...