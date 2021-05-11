B6 vitamini vücutta depolanmaz ve suda erir. Ayrıca merkezi sinir sisteminin çalışması, karbonhidrat, protein, yağ metabolizması ve bağışıklık sistemi için de gereklidir. Peki B6 vitamini nedir, faydaları nelerdir? B6 vitamini eksikliği belirtileri...
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B6 vitamini, diğer bilinen adıyla piridoksin, metabolizmanın ihtiyacı olan ve vücut tarafından üretilmeyen bir vitamindir. Suda eriyebilen bu vitamin ısıya ve ışığa duyarlı olduğu için çabuk bozulabiliyor. Diyetisyen Gülçin Işık, B vitamininin faydalarını anlattı.
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B6 vitamini faydaları nelerdir?
- B6 vitamininin, glutatyon oluşumunda görevli olması, hidrojen peroksitin artışını engellemede, oksidatif stres reaksiyonlarında görevli olması ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.
- Yine, serotonin, dopamin, nöral sistemde de katkıda bulunur. Bu yüzden eksikliğinde depresif ruh hali, huzursuzluk, mutsuzluk, kaygı gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.
- Homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.
- Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur.
- Protein ve glikojen metabolizmalarında yer alır.
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B6 vitamini hangi besinlerde bulunur?
- Hayvansal kaynaklı olarak; böbrek, ciğer, beyin, yumurta sarısı, balık, tavuk gibi ürünlerde.
- Bitkisel kaynaklı olarak ise; muz, avokado, patates, ıspanak, bezelye, yulaf gibi besinlerde bulunur.
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B6 vitamini eksikliği belirtileri
Sağlıklı bir bünye için gerekli olan B6 vitamininin eksikliğinin anemiye yol açabileceğini ifade eden Beslenme Uzmanı Gonca Güzel, B6 vitamini eksikliğinde görülen diğer belirtileri şöyle anlattı: "Kemik iliğinde değişiklikler oluşur. Üç yaşında küçük çocuklarda demir eksikliğinden sonra, folik asit eksikliğine bağlı anemi, önemli sonuç yaratır. C vitamini eksikliğinde de, folik asit etkin şekline dönüşemez ve dolayısıyla folik asit eksikliğine neden olur."