B6 vitamini nedir, faydaları nelerdir? B6 vitamini eksikliği belirtileri

B6 vitamini eksikliği belirtileri Sağlıklı bir bünye için gerekli olan B6 vitamininin eksikliğinin anemiye yol açabileceğini ifade eden Beslenme Uzmanı Gonca Güzel, B6 vitamini eksikliğinde görülen diğer belirtileri şöyle anlattı: "Kemik iliğinde değişiklikler oluşur. Üç yaşında küçük çocuklarda demir eksikliğinden sonra, folik asit eksikliğine bağlı anemi, önemli sonuç yaratır. C vitamini eksikliğinde de, folik asit etkin şekline dönüşemez ve dolayısıyla folik asit eksikliğine neden olur."