Sağlık Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 15:55 | 15 Aralık 2020 - 16:05

B6 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? Eksikliğinde ne olur?

B6 vitamini, vücutta depolanmayan ve suya eriyen bir vitamindir. B6 vitamininin Isıya ve ışığa duyarlı olduğu için çabuk bozulabildiğini ifade eden Diyetisyen Gülçin Işık, B6 vitamininin faydalarını ve hangi besinlerde bulunduğunu anlattı.