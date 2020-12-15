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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 15:55 | 

B6 vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? Eksikliğinde ne olur?

B6 vitamini, vücutta depolanmayan ve suya eriyen bir vitamindir. B6 vitamininin Isıya ve ışığa duyarlı olduğu için çabuk bozulabildiğini ifade eden Diyetisyen Gülçin Işık, B6 vitamininin faydalarını ve hangi besinlerde bulunduğunu anlattı.

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B6 vitamininin diğer bilinen adı piridoksindir. Vücutta enerji metabolizmasında kullanılan bir besin öğesi olduğundan özellikle sporcularda eksik olmaması gerekir.

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Glutatyon oluşumunda görevli olması, hidrojen peroksitin artışını engellemede, oksidatif stres reaksiyonlarında görevli olması B6 vitamininin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor.

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Yine, serotonin, dopamin, nöral sistemde de katkıda bulunur. Bu yüzden eksikliğinde depresif ruh hali, huzursuzluk, mutsuzluk, kaygı gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

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Homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.

Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur.

Protein ve glikojen metabolizmalarında yer alır.

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Kan tetkiklerinde ALT seviyelerinin 12’nin altında olması B6 vitamin eksikliğinin bir göstergesi olabilmektedir. Kanda bakılan pridoksal fosat değerinin 30nmol/L altında olması ya da idrarda xanturinat ve kyenurinat seviyelerinin yüksek olması da B6 eksikliğinin farklı göstergeleri arasındadır.

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Bir de B6 vitaminlerinde dönüşüm mekanizması sırasında kullanılan magnezyum eksikliği de B6 vitaminin eksik olmasında etkili olabilmektedir.

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Son olarak insan düzenli beslendiğinde B6 eksikliği yaşama ihtimali zayıftır. Fakat folat ve diğer B kompleks vitaminlerin eksik olması bu vitamini de azaltmada etkili olabilmektedir.

8Hangi besinlerde bulunur
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Hangi besinlerde bulunur?

- Hayvansal kaynaklı olarak; böbrek, ciğer, beyin, yumurta sarısı, balık, tavuk gibi ürünlerde.

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- Bitkisel kaynaklı olarak ise; muz, avokado, patates, ıspanak, bezelye, yulaf gibi besinlerde bulunur.

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Eksikliğinde; deri döküntüleri, dudaklarda çatlak, zayıf bağışıklık, ellerde ayaklarda karıncalanma gibi semptomlar belirmektedir.

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