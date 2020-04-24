B12 vitamini vücudumuz için neden önemli?

B12 vitamini nedir, görevleri nelerdir? B12 vitamini (kobalamin), içeriğindeki ağır bir metal olan kobalt dolayısıyla kırmızı renkli kristal yapıda, suda çözünen bir vitamindir. Besinlerde genellikle; metilkobalamin, adenokobalamin ve hidrokobalamin olarak 3 formda bulunur. B12 vitamini; büyüme, gelişme ve enerji elde etmede, protein ve alyuvarların oluşumunda, sinir sisteminin güçlenmesinde rol oynar. Yetişkinlerde vücutta 4-5 mg kadar B12 vitamini bulunur. En çok karaciğer, kalp ve böbrekte bulunur. B12 vitamini, metabolizmadaki bazı tepkimelerde yardımcı enzim olarak görev alır. Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülür. DNA ve metionin sentezinde görev alır. B12 vitamini folat ile birlikte kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlar. Eksikliğinde alyuvar sayısı azalır ve şekilleri bozulur.