Azerbaycan’ın yöresel yemeği şah pilavı tarifi

Azerbaycan pirinci yerine yasemin pirinci kullanılarak da yapılan bu pilavı özel davetlerinizde mutlaka denemelisiniz. Biraz uğraş gerektiriyor ama sonuç buna değer.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Azerbaycan pirinci yerine yasemin pirinci kullanılarak da yapılan bu pilavı özel davetlerinizde mutlaka denemelisiniz. Biraz uğraş gerektiriyor ama sonuç buna değer.
2
Abone Ol
Malzemeler
750 gr kuşbaşı kesilmiş kuzu eti
500 gr İran/yasemin pirinci
200 gr haşlanmış kestane veya kestane şekeri
3 adet soğan
200 gr eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
10 adet kuru kayısı
50 gr sarı üzüm
100 gr kabuksuz badem
1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal
1 çay kaşığı limon tuzu
Hamuru İçin:
500 gr un
50 gr tereyağı
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
Tuz
3
Abone Ol
Yapılışı
Kestaneleri hafifçe haşlayın, kabuklarını soyun. Tavaya koyun ve bir kaşık yağ ilave edip kavurun. Kestane bulunmadığı zaman kestane şekerlerinin tatlısını kağıt havlu ile alıp ve kullanabilirsiniz.
4
Abone Ol
Soğanları rendenin iri kısmı ile rendeleyin, tuz serpin. Yağ ilave edin. Rengi pembeleşene kadar kavurun. Zerdeçal'ın 1/3 çay kaşığı kadarını şimdi kullanılmak üzere ilave edin ve karıştırın.
5
Abone Ol
Kuzu etini, bir bütün soğan ile hafifçe tencerede çevirin, üzerini aşacak kadar sıcak su koyun ve pişirin. Suyunu süzün, eti, kavrulmuş soğanlı karışıma ilave edin.
6
Abone Ol
Üzümleri, ikiye kesilmiş kayısı ve bademleri tavaya koyun. 2 kaşık yağ ilave edin. Yağda kavurun.
7
Abone Ol
Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, buna diğer malzemeleri ilave edin ve birlikte yoğurularak pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük iki parçaya bölün.
8
Abone Ol
Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Her tarafı çok iyi bir şekilde yağlanmış tencereye yerleştirin.
9
Abone Ol
Büyük bir tencereye bol su ve tuz koyun, kaynatın. Yıkanmış pirinci içine atın, arada bir karıştırarak bol suda haşlayın, süzgece alın, süzün. Diri diri haşlanan pirinçlerin üzerine 1 kaşık zerdeçal ve limon tuzu dökün. Hafifçe karıştırın.
10
Abone Ol
Hazırlanan kalıba biraz pirinç koyun, üzerine kestaneleri dizin. Yine biraz pirinç koyun, üzerine etli karışımı koyun. Kayısılı karışımı da onun üzerine ilave edin. En son yine pirinç koyun.
11
Abone Ol
Hamurun küçük parçasını oklava ile kapak gibi açarak üzerine kapatın, alttan gelen hamurla birleştirin.
12
Abone Ol
Önceden 180-200 dereceye ısıtılan fırında iyice kızarana kadar pişirin.
13
Abone Ol
Pişince servis tabağına alt üst edin, ya tepesinden bir kapak kesilerek servis yapın ya da kek gibi dilimleyin.