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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Azerbaycan’ın yöresel yemeği şah pilavı tarifi

Azerbaycan pirinci yerine yasemin pirinci kullanılarak da yapılan bu pilavı özel davetlerinizde mutlaka denemelisiniz. Biraz uğraş gerektiriyor ama sonuç buna değer.

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1
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Azerbaycan pirinci yerine yasemin pirinci kullanılarak da yapılan bu pilavı özel davetlerinizde mutlaka denemelisiniz. Biraz uğraş gerektiriyor ama sonuç buna değer.

2Malzemeler
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Malzemeler

750 gr kuşbaşı kesilmiş kuzu eti

500 gr İran/yasemin pirinci

200 gr haşlanmış kestane veya kestane şekeri

3 adet soğan

200 gr eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

10 adet kuru kayısı

50 gr sarı üzüm

100 gr kabuksuz badem

1 yemek kaşığı safran veya zerdeçal

1 çay kaşığı limon tuzu

Hamuru İçin:

500 gr un

50 gr tereyağı

2 adet yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

Tuz

3Yapılışı
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Yapılışı

Kestaneleri hafifçe haşlayın, kabuklarını soyun. Tavaya koyun ve bir kaşık yağ ilave edip kavurun. Kestane bulunmadığı zaman kestane şekerlerinin tatlısını kağıt havlu ile alıp ve kullanabilirsiniz.

4
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Soğanları rendenin iri kısmı ile rendeleyin, tuz serpin. Yağ ilave edin. Rengi pembeleşene kadar kavurun. Zerdeçal'ın 1/3 çay kaşığı kadarını şimdi kullanılmak üzere ilave edin ve karıştırın.

5
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Kuzu etini, bir bütün soğan ile hafifçe tencerede çevirin, üzerini aşacak kadar sıcak su koyun ve pişirin. Suyunu süzün, eti, kavrulmuş soğanlı karışıma ilave edin.

6
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Üzümleri, ikiye kesilmiş kayısı ve bademleri tavaya koyun. 2 kaşık yağ ilave edin. Yağda kavurun.

7
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Hamuru için unu ve yağı birlikte ovun, buna diğer malzemeleri ilave edin ve birlikte yoğurularak pürüzsüz, yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru biri büyük, diğeri küçük iki parçaya bölün.

8
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Büyük parçayı pilavın pişirileceği sapsız tencerenin taban ve kenarlarını kaplayacak ölçüde açın. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Her tarafı çok iyi bir şekilde yağlanmış tencereye yerleştirin.

9
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Büyük bir tencereye bol su ve tuz koyun, kaynatın. Yıkanmış pirinci içine atın, arada bir karıştırarak bol suda haşlayın, süzgece alın, süzün. Diri diri haşlanan pirinçlerin üzerine 1 kaşık zerdeçal ve limon tuzu dökün. Hafifçe karıştırın.

10
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Hazırlanan kalıba biraz pirinç koyun, üzerine kestaneleri dizin. Yine biraz pirinç koyun, üzerine etli karışımı koyun. Kayısılı karışımı da onun üzerine ilave edin. En son yine pirinç koyun.

11
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Hamurun küçük parçasını oklava ile kapak gibi açarak üzerine kapatın, alttan gelen hamurla birleştirin.

12
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Önceden 180-200 dereceye ısıtılan fırında iyice kızarana kadar pişirin.

13
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Pişince servis tabağına alt üst edin, ya tepesinden bir kapak kesilerek servis yapın ya da kek gibi dilimleyin.

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