Az biliniyor ama özellikle yaz aylarında görülüyor... Molluscum enfeksiyonu çocukları hedef alıyor

BELİRTİLER KARIŞTIRILABİLİYOR
Hastalığın belirtileri pek çok dermatolojik hastalıkla karıştırılabiliyor. Ayırt edici belirtiler şunlardır: Molluscum, küçük, parlak, 2–5 mm çapında, künt kubbe gibi, merkezinde çukurluk bulunan kabarıklıklar şeklindedir. Rengi bazen ten renginde, ya da pembe olabilir. Genelde ağrısızdır; kaşıntı veya hafif kızarıklık olabilir. Çocuklarda sıklıkla yüz, gövde, kol–bacak, koltuk altında, yetişkinlerde genital bölgede de görülebilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden hekime başvurmak gerekir.