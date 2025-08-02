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Az biliniyor ama özellikle yaz aylarında görülüyor... Molluscum enfeksiyonu çocukları hedef alıyor

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 11:45

Adı az bilinmekle birlikte özellikle yaz aylarında sık görülen 'Molluscum contagiosum' enfeksiyonuna dikkat çeken Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. E. Manolya Kara, enfeksiyonun her mevsim görülmekle birlikte özellikle yaz aylarında bulaşma yollarının artması nedeniyle vaka sayısında belirgin artış yaşanabileceğini belirtti., özellikle yazın hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. 