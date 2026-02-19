×
Aynalardan kaçan kadın, 12 ayda bambaşka biri oldu: Tam 85 kilo verdi… ‘Kendimi yeniden keşfettim’

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kilo Verme Başarısı#Duygusal Yeme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 08:34

İngiltere’de yaşayan Katie Newell, yıllarca devam eden aşırı kilolu yaşamı ve duygusal yeme alışkanlıklarıyla mücadele etti. Kendini fotoğraflardan ve aynalardan gizleyen Newell, günlerini tıka basa yemek yiyerek geçiriyordu. Sağlığı tehlikeye giren kadın, radikal bir karar alarak tam 85 kilo verdi. İşte bu süreçte yaşadıkları…