Aynalardan kaçan kadın, 12 ayda bambaşka biri oldu: Tam 85 kilo verdi… ‘Kendimi yeniden keşfettim’

Değişimi çevresindekileri de şaşırttı. Arkadaşları ve ailesi, Newell’in mutlu ve sağlıklı görünmesinden gurur duyuyor: “Birçok insan beni tanımıyor bile. Artık fotoğrafımın çekilmesinden rahatsız olmuyorum ve aynalardan kaçınmıyorum.”

Yeni hayatını düşünenler için tavsiyesi net: doktorlarla görüşmek. “Birçok seçenek var; spor salonu üyelikleri, zayıflama programları, kilo verme ekipleri, ilaçlar ve ameliyat.”



Daily Mail'in "Bad mental health meant I comfort ate my way to 25 stone... but an NHS gastric bypass saved my life" başlıklı haberinden derlenmiştir.