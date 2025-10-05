Ayakta hep öne eğik duruyorsanız dikkat! Bu çok büyük bir hastalığın habercisi…

DEMANS RİSK FAKTÖRLERİ
Demans gelişme riskini artıran faktörler arasında şu etkenler yer alıyor: Düşük eğitim seviyesi, işitme kaybı, hipertansiyon, tütün kullanımı, obezite, depresyon, diyabet, alkol tüketimi, beyin travması, hava kirliliği, sosyal izolasyon, görme kaybı, yüksek kolesterol, hareketsizlik ve uyku problemleri.
Michigan Üniversitesi'nin araştırmasına göre, milyonlarca Amerikalı demans belirtileri göstermesine rağmen henüz teşhis almamış durumda. Bunun en büyük nedeni ise belirtilerin yaşlılıkla karıştırılması.
New York Post'un "What is the ‘Lewy lean’? The odd sign of a type of dementia that progresses faster than Alzheimer’s" başlıklı haberinden derlenmiştir.