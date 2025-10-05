Ayakta hep öne eğik duruyorsanız dikkat! Bu çok büyük bir hastalığın habercisi…

LBD hastalarında Parkinson hastalığına benzer titreme, kas sertliği ve yavaş hareket etme gibi semptomlar da görülebilir. Bu tür şikayetler için levodopa (Sinemet) adlı ilaç kullanılabiliyor. Bu ilaç, hareket bozukluklarını hafifletmeye yardımcı oluyor.



REM uyku bozukluğu için melatonin veya klonazepam gibi ilaçlar önerilebiliyor. Uzmanlar, LBD’ye benzer belirtiler gösteren kişilerin vakit kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurguluyor.