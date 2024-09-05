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Faydaları say say bitmiyor ama... Avokadonun yanında ne yemeli, ne yememeli?

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#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 09:01

Avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren paylaştı.