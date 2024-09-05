Faydaları say say bitmiyor ama... Avokadonun yanında ne yemeli, ne yememeli?

Tavuklu Avokado Salatası
Malzemeler:
-- 150 gram tavuk
-- 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
-- Yarım avokado
-- 1 havuç
-- 1 orta boy domates
-- Yarım demet roka
-- 2-3 dal taze soğan
-- Yarım limon
-- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
-- Çok az tuz
Yapılışı: Derin bir kapta rendelenmiş havuç ve doğranmış domates, roka, soğanı aldıktan sonra üzerine fırında pişen ve küçük parçalar haline getirilen tavukları ve kinoayı ekleyin. Son olarak ince dilimlenen avokado, zeytinyağı, limon ve tuz ekleyerek karıştırınız.