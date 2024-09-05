Faydaları say say bitmiyor ama... Avokadonun yanında ne yemeli, ne yememeli?

Yüksek besin değeriyle sağlığa faydaları saymakla bitmeyen avokado son yıllarda sağlıklı beslenme planlarının vazgeçilmez parçası haline geldi. Avokado tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Besleyici ve sağlıklı bir gıda olsa da yüksek kalori ve yağ içerdiğinden dolayı avokado tüketiminde dikkatli olmak gerekir. Sağlıklı bir birey için günde yarım avokado tüketmek idealdir. Bu miktar, sağlıklı yağları almanız ve avokadonun faydalarından yararlanmanız için yeterlidir” dedi.