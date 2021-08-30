Avokadonun cilde, saça ve sağlığa kanıtlanmış mucizevi faydaları

Avokado İnanılmaz Besleyicidir Bu günlerde avokado, sağlık bilincine sahip bireyler arasında inanılmaz derecede popüler bir yiyecek haline geldi. Sağlık özellikleri göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayan bir şekilde genellikle bir süper gıda olarak anılır.



En popüler çeşidi Hass avokadodur. Genellikle timsah armudu olarak adlandırılır.



Avokado çok besleyicidir ve K vitamini, folat, C vitamini, potasyum, B5 vitamini, E vitamini başta olmak üzere 20 farklı vitamin ve mineral dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir. Avokado, kolesterol veya sodyum içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür.