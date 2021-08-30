Avokadonun cilde, saça ve sağlığa kanıtlanmış mucizevi faydaları
Avokado, son yıllarda sağlığa olduğu kadar cilde ve saça da olan faydalarından söz ettiriyor. Salatadan kahvaltılara pek çok hafif öğünde karşımıza çıkan avokado, kilo verdirmesi sayesinde diyet listelerinin bir numaralı besinlerinden. Peki avokado başka neye iyi gelir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte, avokadonun cilde, saça ve sağlığa kanıtlanmış mucizevi faydaları…
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1
Avokado aslında tek başına keskin ve belirgin bir tadı olmayan meyvedir. Ancak limon, zeytinyağı ve biraz da tuzla yer gerek salatalarda gerekse tek başına harikalar yaratabilir. Çoğu meyve esas olarak karbonhidrattan oluşurken, avokado sağlıklı yağlarda yüksektir. Çok sayıda çalışma, güçlü sağlık yararları olduğunu göstermektedir. İşte bilimsel araştırmalarla desteklenen avokadonun sağlığa 12 faydası.
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Avokado İnanılmaz Besleyicidir
Bu günlerde avokado, sağlık bilincine sahip bireyler arasında inanılmaz derecede popüler bir yiyecek haline geldi. Sağlık özellikleri göz önüne alındığında şaşırtıcı olmayan bir şekilde genellikle bir süper gıda olarak anılır.
En popüler çeşidi Hass avokadodur. Genellikle timsah armudu olarak adlandırılır.
Avokado çok besleyicidir ve K vitamini, folat, C vitamini, potasyum, B5 vitamini, E vitamini başta olmak üzere 20 farklı vitamin ve mineral dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir. Avokado, kolesterol veya sodyum içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür.
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Avokado Çekirdeği Yenir Mi?
Meyvenin içindeki sarı-yeşil etli tarafı yenir, ancak kabuğu ve çekirdeği atılır.
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Kalp Sağlığını Korur
Avokado, yüksek yağlı bir besindir.
Aslında, içindeki kalorilerin %77'si yağdan gelir, bu da onu var olan en yağlı bitkisel gıdalardan biri yapar.
Ama sadece yağ içermezler. Avokadodaki yağın çoğunluğu oleik asittir. Aynı zamanda zeytinyağının ana bileşeni olan ve sağlık yararlarından bazılarından sorumlu olduğuna inanılan tekli doymamış bir yağ asididir.
Oleik asit, inflamasyonun azalmasıyla ilişkilendirilmiştir ve kanserle bağlantılı genler üzerinde faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir.
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Muzdan Daha Fazla Potasyum İçerir
Potasyum çoğu insanın yeterince alamadığı bir besindir.
Bu besin, vücudunuzu dış etkenlere karşı korumaya hizmet eder.Avokado potasyumda çok yüksektir. 1 porsiyonda 100 gram potasyum gıdası olan muzda %10'a kıyasla, önerilen günlük miktarın (RDA) %14'ünü karşılar.
Yapılan birkaç çalışma, yüksek potasyum alımına sahip olmanın, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan düşük kan basıncı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.
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Lif Kaynağıdır
Lif , avokadoların nispeten zengin olduğu başka bir besindir.
Kilo kaybına katkıda bulunabilen, kan şekeri artışlarını azaltabilen ve birçok hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan sindirilemeyen bitki maddesidir.
Çözünür ve çözünmez lif arasında genellikle bir ayrım yapılır.
Çözünür lif , optimal vücut fonksiyonu için çok önemli olan bağırsaklarınızdaki dost bağırsak bakterilerini beslemekle bilinir. Lifin kilo kaybı ve metabolik sağlık için önemli faydaları olabilir.
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Avokado Yemek Kolesterol ve Trigliserit Düzeylerini Düşürebilir
Çok sayıda çalışma, avokado yemenin toplam, "kötü" LDL ve "iyi" HDL kolesterol gibi kalp hastalığı risk faktörlerini ve ayrıca kan trigliseritlerini iyileştirebileceğini göstermiştir.
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Avokado Yiyen İnsanlar Daha Sağlıklı Olur
ABD’de yapılan araştırmalar, avokado yiyen kişilerin çok daha yüksek besin alımına ve daha düşük metabolik sendrom riskine sahip olduğunu göstermektedir.
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İçeriği Bitkisel Gıdalardan Besinleri Emmenize Yardımcı Olabilir
Bazı besinler yağda çözünür, yani kullanılabilmeleri için yağ ile birleştirilmeleri gerekir.
A, D, E ve K vitaminleri, karotenoidler gibi antioksidanlarla birlikte yağda çözünür.
Araştırmalar, salataya veya salsaya avokado veya avokado yağı eklemenin antioksidan emilimini 2,6 ila 15 kat artırabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, avokado yalnızca son derece besleyici olmakla kalmaz, yediğiniz diğer bitkisel gıdaların besin değerini de önemli ölçüde artırabilir.
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Avokado, Gözlerinizi Koruyabilecek Güçlü Antioksidanlarla Yüklüdür
Avokado, diğer gıdalardan antioksidan emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidanlarda da yüksektir. Buna göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan karotenoidler lutein ve zeaksantin dahildir.
Araştırmalar, yaşlı erişkinlerde yaygın olan katarakt ve makula dejenerasyonu riskinde önemli ölçüde azalma ile bağlantılı olduklarını göstermektedir. Bu nedenle avokado yemek, uzun vadede göz sağlığınıza fayda sağlamalıdır.
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Avokado Yemek Kilo Vermenize Yardımcı Olabilir
Avokadonun kilo verme dostu bir gıda olduğuna dair bazı kanıtlar söz konusu.
Bir çalışmada, yemekle birlikte avokado yiyen insanlar, bu meyveyi tüketmeyenlere kıyasla, sonraki 5 saat içinde %23 daha fazla tatmin olmuş ve %28 daha az yemek yeme isteği duymuşlardır.
Bu uzun vadede düşünüldüğünde, avokadoyu diyetinize dahil etmek doğal olarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bağlı kalmanızı kolaylaştırabilir.
Avokadolar ayrıca lif bakımından yüksektir ve karbonhidrat bakımından çok düşüktür, en azından sağlıklı, gerçek gıda temelli bir diyet bağlamında, kilo vermeyi de desteklemesi gereken iki özelliktir.