Avokado soslu somon fileto tarifi

Hazırlaması kolay, lezzeti inanılmaz, ayrıca sofranıza renk de katacak.
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1
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Hem protein hem de omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan Somon, çok çeşitli şekillerde pişirilebilir. Haşlama, buğulama, ızgara, füme, hatta çiğ bile tüketilebilir.
2
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İşte hazırlaması kolay, lezzeti inanılmaz, ayrıca sofranıza renk katacak avakado soslu somon fileto tarifi
3
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Avokado Soslu Somon
• 2-3 parça somon
Marine Sosu:
• 1 çorba kaşığı acı biber salçası
• 1 çorba kaşığı bal
• 1/2 limonun suyu ve rendesi
• 1 çorba kaşığı sirke
• 2 çorba kaşığı soya sosu
• 1 tatlı kaşığı zencefil tozu
• 1 tatlı kaşığı sarmısak tozu
Salsa Sos:
• 1 adet avokado soyulmuş, çekirdeği alınmış, kesilmiş
• 1 çay kaşığı acı biber salçası
• 1 küçük kırmızı soğan (küp, küp doğranmış)
• 1 çorba kaşığı limon suyu
• 2 çorba kaşığı soya sosu
• 1 tatlı kaşığı sirke
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Tarif:
Somonlar bir kaba konur, üzerine marine etmek için hazırlanan sos konur, en az 2 saat bekletilir. Somonu pişirme zamanı gelince salsa için lazım olan malzeme bir kâseye konur, nazikçe karıştırılarak malzemenin birbirine iyice yedirilmesi sağlanır. Servis zamanına kadar buzdolabında bekletilir.
5
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Tava orta ateşte ısıtılır. Somonlar içine konur, her iki yüzü de 1’er dakika mühürlenir.
6
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Sonra marine ettiğimiz sos üzerine dökülür ve 4-5 dakika kadar arada sosu üzerine kaşıkla koyarak pişirilir.
7
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Siyah veya beyaz pirinç pilavı ile servisi yapılır.En üstüne de salsa sosu dökülür.