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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Avokado soslu somon fileto tarifi

Hazırlaması kolay, lezzeti inanılmaz, ayrıca sofranıza renk de katacak.

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Hem protein hem de omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan Somon, çok çeşitli şekillerde pişirilebilir. Haşlama, buğulama, ızgara, füme, hatta çiğ bile tüketilebilir.

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İşte hazırlaması kolay, lezzeti inanılmaz, ayrıca sofranıza renk katacak avakado soslu somon fileto tarifi

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Avokado Soslu Somon

• 2-3 parça somon

Marine Sosu:

• 1 çorba kaşığı acı biber salçası

• 1 çorba kaşığı bal

• 1/2 limonun suyu ve rendesi

• 1 çorba kaşığı sirke

• 2 çorba kaşığı soya sosu

• 1 tatlı kaşığı zencefil tozu

• 1 tatlı kaşığı sarmısak tozu

Salsa Sos:

• 1 adet avokado soyulmuş, çekirdeği alınmış, kesilmiş

• 1 çay kaşığı acı biber salçası

• 1 küçük kırmızı soğan (küp, küp doğranmış)

• 1 çorba kaşığı limon suyu

• 2 çorba kaşığı soya sosu

• 1 tatlı kaşığı sirke

4Tarif:
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Tarif:

Somonlar bir kaba konur, üzerine marine etmek için hazırlanan sos konur, en az 2 saat bekletilir. Somonu pişirme zamanı gelince salsa için lazım olan malzeme bir kâseye konur, nazikçe karıştırılarak malzemenin birbirine iyice yedirilmesi sağlanır. Servis zamanına kadar buzdolabında bekletilir.

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Tava orta ateşte ısıtılır. Somonlar içine konur, her iki yüzü de 1’er dakika mühürlenir.

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Sonra marine ettiğimiz sos üzerine dökülür ve 4-5 dakika kadar arada sosu üzerine kaşıkla koyarak pişirilir.

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Siyah veya beyaz pirinç pilavı ile servisi yapılır.En üstüne de salsa sosu dökülür.

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Afiyet Olsun!

Bu tarif oyascuisine.com'dan Oya Emerk'e aittir.

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